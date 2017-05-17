Китайские СМИ призвали США признать ответственность за кибератаку WannaCry

17 мая 2017, 17:50 Комментарии

Соединенные Штаты должны признать ответственность за кибератаку WannaCry, а вместо этого они чинят препятствия международным усилиям по противодействию глобальным киберугрозам. Об этом, как пишет NewsRu.com, сообщает китайское издание China Daily, на которое ссылается Reuters.

"Согласованные усилия по борьбе с киберпреступностью были сдержаны действиями США", - говорится в статье. В ней также напоминается о санкциях, введенных США в отношении китайских технологических компаний, включая крупнейшую в мире телекоммуникационную компанию Huawei.

Ранее ей было запрещено участвовать в торгах на государственные контракты США из-за подозрений по поводу возможности осуществления промышленного шпионажа в интересах Китая.

В заметке отмечается, что у Вашингтона нет "никаких достоверных улик" в отношении китайских технологических фирм. Более того, действия США выглядят лицемерными на фоне последних событий, когда после мощной кибератаки при помощи вируса-вымогателя WannaCry выяснилось, что для ее осуществления хакеры использовали программу, созданную американским Агентством национальной безопасности (АНБ).

До сих пор не установлено, кто именно стоит за взломом, который привел к заражению более 300 тысяч компьютеров по всему миру. Тем не менее, по мнению китайских СМИ, "АНБ должно взять на себя часть вины, потому что компьютерный вирус был создан на основании одного из инструментов взлома, который агентство разработало для собственного использования, но который попал в руки киберпреступников".

Атака вируса WannaCry началась днем 12 мая. Вирус WannaCry начал выводить из строя компьютеры и требовать выкуп для их возвращения к нормальной работе.

Первоначально сообщалось, что вирусом были заражены компьютеры в больницах Великобритании, затем он начал распространяться на другие страны. По данным "Лаборатории Касперского", уже к вечеру вирусом были затронуты компьютеры в 74 странах, в том числе в Бельгии, Германии, Франции, Португалии, Испании, Китае, США, Бразилии, на Украине, в Италии, Индии, Чехии, Кувейте, Турции, Канаде, ЮАР, Шри-Ланке, Казахстане, Таиланде.

Позже в Европоле сообщили, что от действий хакеров пострадало не менее 150 стран. В числе пострадавших государств оказалась и Россия.

Власти США ранее сообщали, что вирус могли создать представители иностранных государств. Говорилось, что с помощью вируса хакеры добились от пользователей выплат на сумму, равную примерно 70 тысячам долларов. При этом в администрации президента США отметили, что им неизвестны случаи, когда после платежа доступ к компьютерам возвращался.