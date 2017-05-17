В Бишкеке разыскивается без вести пропавший 51-летний мужчина

17 мая 2017, 17:12 Комментарии

В УВД Октябрьского района Бишкека разыскивается без вести пропавший Качканак Аалиев, 1966 года рождения, 12 мая вышел из дома и по настоящее время его место нахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ведомства.

"Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза большие, карие, волосы темно-каштановые, Особые приметы: нарушена речь, лицо перекошено в правую сторону, сутулость. Одет: белая кепка с национальными узорами, спортивные темно-синие брюки, черные туфли. Если кто-нибудь обладает информацией, просим сообщить по телефону: 0 312 56 44 02, 0 (554) 102 147, 0553 102 836, 0 550 102 238 (группа розыска), 0 (312) 54 41 84, 54 41 16 (Дежурная часть УВД Октябрьского района) или 102", – говорится в сообщении.