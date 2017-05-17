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Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу "Akkula-Tank"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/beelin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426539-ru.html

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Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу Akkula-Tank

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17 мая 2017, 17:27       Комментарии

Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу "Akkula-Tank". На мероприятии будут представлены инновационные проекты, а также обсуждены способы реализации молодежных бизнес-идей.
Инвест-шоу "Akkula-Tank" состоится 20 мая 2017 года в Бишкеке. Его организаторами являются Инкубационный Центр SAB при Международном университете «Ататюрк-Ала-Тоо», CreaLab при КНУ им. М. Рыскулбекова и ОАО МКК "Фонд Развития Предпринимательства". Поддержку мероприятию окажут проект "Я инвестирую в Кыргызстан" и телекоммуникационный оператор "Cкай Мобайл".
Основная идея инвест-шоу – создание уникальной площадки для презентации, обсуждения и продвижения бизнес-идей начинающих предпринимателей, а также инициирование диалога стартаперов с потенциальными инвесторами. Beeline представит на мероприятии Жумакадыр улуу Калыс, который  выступит с презентацией о запуске в Кыргызстане мобильного приложения VEON и поделится опытом развития бизнес-идей в условиях рынка КР.
Жумакадыр-уулу Калыс, менеджер по разработке инновационных продуктов ООО "Скай Мобайл": "Мы очень рады, что стартап-культура активно развивается в нашей стране, привлекая все больше молодых людей, нацеленных не только на становление собственного бизнеса и повышение доходов, но и на вклад в экономику Кыргызстана, в целом его развитие. Именно поэтому мы поддерживаем интересные и перспективные стартапы, проводим собственные профильные мероприятия, помогаем нашим партнерам. Инвест-шоу будет интересно и участникам – начинающим предпринимателям, и состоявшимся компаниям, бизнесу, которые получат возможность найти новые проекты для инвестирования".
Мероприятие проводится для формирования базы данных перспективных инновационных стартап-проектов, нуждающихся в привлечении финансирования и дальнейшей реализации. Помимо презентаций проектов участников и пленарного обсуждения бизнес-идей, инвест-шоу Akkula-Tank включит в себя развлекательную программу, в том числе выступления команд КВН и лазерное шоу.

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