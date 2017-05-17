Текебаев использует избирательную кампанию во избежание ответственности

17 мая 2017, 17:05 Комментарии

Грандиозный коррупционный скандал, связанный с Омурбеком Текебаевым, отличившимся невиданным размахом авантюризма, близится к финалу. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главного социалиста по статье 303 УК КР "Коррупция" завершилось. Остались однако небольшие формальности. Тем не менее именно в этих маленьких формальностях кроется не совсем маленькая авантюра.

Так, по процессуальным нормам, обвиняемый должен ознакомиться с материалами дела, после чего начнется судебный процесс, где он может выстроить свою линию защиты. А что, если у защиты не совсем получается? Тогда обвиняемому будет гарантировано наказание по всей строгости закона. Это по логике вещей. Но, как известно, обвиняемым проходит не кто иной, как мастер манипуляций Омурбек Текебаев.

Обвиняемый в коррупции и мошенничестве главный атамекеновец, осознав ничтожность своей защитной линии, с самого начала пытается перевести дело из юридической плоскости в политическую. Он умышленно затягивает с ознакомлением уголовного дела. Тем самым хочет притормозить процесс. Оттянуть время вынесения судебного приговора. А как уже выше сказано: вероятность наказания по всей строгости наказания остается высокой. Ведь судебная справедливость достигается на основе состязательности линий обвинения и защиты - у кого больше доказательств и убедительные аргументы, тот и выигрывает.

Таким образом, у социалистов остается одна единственная линия защиты – политическая. Раньше они попытались вести тактическую игру с попыткой переложить часть ответственности с взяткополучателя на взяткодателя. Причем они тогда не учли, что инвестор самоинициативно миллион долларов Текебаеву не предлагал, а налицо было вымогательство.

Сейчас Текебаев уже от безысходности прибег к тяжелой артиллерии – политической игре. С ее помощью он хочет избежать уголовного наказания за коррупцию. И для этого он намерен привлечь максимум общественного внимания, манипулируя которым хочет уйти от ответственности. А это для привлечения общественного внимания на президентских выборах хорошая возможность.

Так, ст. 21 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" гласит, что "зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован… до дня официального объявления результатов выборов. Возбуждение уголовного дела не является основанием для запрета кандидату реализовать его право быть избранным".

С учетом указанной нормы закона атамекеновцы поставили перед собой задачу минимум - добиться выдвижения Текебаева кандидатом в президенты. В партии "Ата Мекен" не скрывают свои политические игры. "Они не успеют осудить Текебаева. Придется зарегистрировать его кандидатуру", - заявил его сподвижник Шыкмаматов. Причем он тоже фигурант уголовного дела по коррупции.

Насколько силен электорат обвиняемого в коррупционном мошенничестве, показали митинги в поддержку Текебаева, куда привлекли граждан с биржи труда. Поэтому социалистам, скорее, вредно мечтать о президентстве их лидера. Тем не менее избирательная кампания используется для избежания от уголовной ответственности.

Нынче у нас тенденция: как только начинают раскрываться темные дела политиков, замешанных в коррупционных делах, так сразу прикрываются политикой и уходят в оппозицию. Странно однако то, как сами они не замечают, что вой атамекеновцев о политических репрессиях уже всем надоел. Чем больше они об этом говорят, тем сильнее к ним отвращение в обществе. А может, это и к лучшему?

Впрочем, Кыргызстан может стать настолько уникальной страной, где в борьбе за пост главы государства будет принимать участие осужденный в тяжких коррупционных преступлениях, если к началу регистрации кандидатов суд первой инстанции завершится.