Выиграй один из трёх смартфонов от MegaCom!

17 мая 2017, 17:08 Комментарии

Помните о мега-конкурсе, который был запущен в честь 11-летия MegaCom? В самом разгаре второй этап праздничного интерактива, приняв участие в котором вы получите возможность выиграть современный крутой смартфон от ведущего мобильного оператора!

В первом этапе конкурса среди 11 популярных мобильных аппаратов подписчики выбирали тот, который в итоге хотели бы получить. Таким образом определили ТОП-3 народных смартфона: Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 Edge и Xiaomi Mi 5S Plus. Выполнив простые условия второго этапа конкурса, вы сможете попытать свою удачу и выиграть один из этих мобильных аппаратов.

Ознакомиться с подробными условиями конкурса и стать участником можно на официальной странице компании в Facebook. Поторопитесь, конкурс продлится до 31 мая!

Будьте активны, участвуйте в конкурсах и выигрывайте вместе с MegaCom!