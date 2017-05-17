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Выиграй один из трёх смартфонов от MegaCom!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360006_vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426537-ru.html

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Выиграй один из трех смартфонов от MegaCom!

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Кендоисты Кыргызстана в очередной раз выиграли кубок посла Японии

Команда Кыргызстана в третий раз выиграла Кубок посла Японии по кендо

17 мая 2017, 17:08       Комментарии

Помните о мега-конкурсе, который был запущен в честь 11-летия MegaCom? В самом разгаре второй этап праздничного интерактива, приняв участие в котором вы получите возможность выиграть современный крутой смартфон от ведущего мобильного оператора!
В первом этапе конкурса среди 11 популярных мобильных аппаратов подписчики выбирали тот, который в итоге хотели бы получить. Таким образом определили ТОП-3 народных смартфона: Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 Edge и Xiaomi Mi 5S Plus. Выполнив простые условия второго этапа конкурса, вы сможете попытать свою удачу и выиграть один из этих мобильных аппаратов.
Ознакомиться с подробными условиями конкурса и стать участником можно на официальной странице компании в Facebook. Поторопитесь, конкурс продлится до 31 мая!
Будьте активны, участвуйте в конкурсах и выигрывайте вместе с MegaCom!

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