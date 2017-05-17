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ИГ взяло ответственность за нападение на телерадиокомпанию в Афганистане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360005_ig...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426536-ru.html

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17 мая 2017, 17:11       Комментарии

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на офис государственной телерадиокомпании на востоке Афганистана.
Об этом информирует RT со ссылкой на агентство Reuters.
По словам представителя губернатора провинции, нападавших было пятеро, четверо из них убиты, один задержан, сообщает ToloNews.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестные совершили вооружённое нападение на телерадиокомпанию в Джелалабаде. В результате инцидента, по последним данным, два человека погибли.

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