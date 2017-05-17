Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу "Akkula-Tank"

17 мая 2017, 17:21 Комментарии

Инвест-шоу Akkula-Tank состоится 20 мая 2017 г. в Бишкеке. Его организаторами являются Инкубационный Центр SAB при Международном университете "Ататюрк-Ала-Тоо", CreaLab при КНУ им. М. Рыскулбекова и ОАО МКК "Фонд Развития Предпринимательства". Поддержку мероприятию окажут проект "Я инвестирую в Кыргызстан" и телекоммуникационный оператор "Cкай Мобайл".

Основная идея инвест-шоу – создание уникальной площадки для презентации, обсуждения и продвижения бизнес-идей начинающих предпринимателей, а также инициирование диалога стартаперов с потенциальными инвесторами. Beeline представит на мероприятии Жумакадыр улуу Калыс, который выступит с презентацией о запуске в Кыргызстане мобильного приложения VEON и поделится опытом развития бизнес-идей в условиях рынка КР.

Жумакадыр-уулу Калыс, менеджер по разработке инновационных продуктов ООО "Скай Мобайл": "Мы очень рады, что стартап-культура активно развивается в нашей стране, привлекая все больше молодых людей, нацеленных не только на становление собственного бизнеса и повышение доходов, но и на вклад в экономику Кыргызстана, в целом его развитие. Именно поэтому мы поддерживаем интересные и перспективные стартапы, проводим собственные профильные мероприятия, помогаем нашим партнерам. Инвест-шоу будет интересно и участникам – начинающим предпринимателям, и состоявшимся компаниям, бизнесу, которые получат возможность найти новые проекты для инвестирования".

Мероприятие проводится для формирования базы данных перспективных инновационных стартап-проектов, нуждающихся в привлечении финансирования и дальнейшей реализации. Помимо презентаций проектов участников и пленарного обсуждения бизнес-идей, инвест-шоу Akkula-Tank включит в себя развлекательную программу, в том числе выступления команд КВН и лазерное шоу.