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В Бишкеке прошла персональная выставка художника Рамиса Рыскулова

 

Фотографии: kabar.kg

               

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426534-ru.html

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17 мая 2017, 16:57       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Кыргызском Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня состоялась торжественная церемония открытия выставки картин переводчика и художника, члена Союза художников СССР и художников Кыргызстана, Народного поэта КР Рамиса Рыскулова.
Как отметил директор музея Юристанбек Шыгаев, творческая деятельность поэта началась очень рано, он в 9 лет написал первый свой стих и начал рисовать.
"Творчество Рамиса Рыскулова, выражающееся в оригинальной эстетичной форме, имеет высокое гуманистическое содержание, занимает особое место в истории кыргызской литературы и искусства. Работы художника напоминают посетителю о его нелегком творческом пути, наполняют душу посетителя переживаниями", - сказал Ю.Шыгаев.
Также он отметил, что выставка включила работы преимущественно разных лет. "Волнующие, ликующие, звенящие волны линий его графики точно характеризуют его творчество. Они наполнены жизнью, в них чувствуется эмоциональное переживание души автора. Его искусство радостно, а душа живописца молода. Его линии пронзительно дополняют его внутренний мир", - сказал он.
Кроме этого Ю.Шыгаев добавил, что эта его первая выставка в стенах музея Г.Айтиева.
В свою очередь, сам 83-летний художник Р.Рыскулов рассказал посетителям о своей жизни и работе.
"Мы, художники, когда продаем свои картины, то тоскуем по ним", - поделился он.
Как призналась одна из посетительниц бишкекчанка Чолпон Арзыматова, она не пропускает ни одну выставку. "Я сама жила в Европе, поэтому не представляю свою жизнь без выставок картин великих художников. Рисунки Р.Рыскулова вдохновляют, ведь художник не тот, кто вдохновляется, а тот, кто вдохновляет. Также его картины раскрывают красоту мира и дают жизненные силы. Видно, что эта работа никогда неунывающего человека, который живет вне времени и вне пространства", - поделилась она.

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