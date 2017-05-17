РКФР и Исламская корпорация по развитию частного сектора подписали Меморандум о взаимопонимании

17 мая 2017, 17:04 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), являющаяся подразделением Исламского банка развития, подписала Меморандум о взаимопонимании с Российско-Кыргызским фондом развития (РКФР) для определения проектов и Программы финансирования и софинансирования в финансовом секторе в соответствии с соответствующей политикой каждого учреждения. Об этом сообщили в РКФР.

Меморандум предусматривает расширение торговых и инвестиционных возможностей в стране за счет совместного финансирования и соинвестирования с целью содействия инклюзивному росту и финансовой интеграции. Будут также проводиться программы сотрудничества в области научных исследований и создания потенциала, которые учитывают конкретные потребности и будут определяться спросом, с тем чтобы лучше обслуживать целевые рынки. Кроме того, усилия будут направлены на стимулирование поддержки кыргызского малого и среднего бизнеса (МСБ), которая широко признается в качестве важного экономического фактора и является ключевым фактором устойчивого роста ВВП.

Меморандум подписали генеральный директор ICD Халед Аль Абуди и председатель РКФР Кубанычбек Кулматов.

В ходе церемонии подписания Халед Аль-Абуди отметил, что ICD и РКФР основаны на аналогичных принципах и мандате. "Мы разделяем видение в содействии прямым иностранным инвестициям и всеобъемлющего экономического роста в стране, которая полна потенциальных возможностей. Объединяясь, мы можем лучше сочетать наш опыт и приверженность достижению большего экономического процветания на благо всех. Кроме того, поскольку мы ориентируемся на сектор МСБ, мы надеемся развить предпринимательскую энергию и помочь привлечь частные инвестиции в новые, вдохновляющие и полезные идеи", - сказал он.

Кубанычбек Кулматов отметил, что данный Меморандум позволит выработать совместные шаги, разработать различные финансовые инструменты, применяя многолетний опыт ICD.