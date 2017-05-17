Раз на раз чыгасынбы? — как выжить в Кыргызстане

17 мая 2017, 16:42 Комментарии

Я отчетливо помню свой первый поединок "раз на раз". Отец записал меня в секцию футбола, когда мне было семь. И на второй тренировке случилось так, что я подрался с одним мальчишкой. Вызов принял, не раздумывая ни секунды, ведь с четырех лет я рос за городом, а у тамошних ребят "раз на раз" сопоставимо с игрой в альчики. Дрались там часто.

"Раз на раз" предложил его старший брат, который переворачивал меня на спину всякий раз, когда я оказывался сверху. По этой причине я так и не нанес оппоненту ни одного удара. От дикой обиды я тогда расплакался и ушел.

Я надеялся, что отец защитит меня, морально поддержит или что мы вернемся и он всех отругает. Но вместо этого мы пошли в столовую, а после трапезы он отвел меня в зал вольной борьбы. Сказал, что я буду заниматься этим видом спорта, и ушел на работу.

Это сейчас я понимаю, что отец имел в виду. Тренером оказался сотрудник милиции, который по совместительству инструктировал отряд милиции специального назначения. Он учил меня не только приемам или захватам. Всегда повторял, что недопустимо использование своих навыков вне спортивного зала. Учил тому, что всегда можно избежать конфликта, и представлять, что ты не владеешь навыками борьбы. А если и придется использовать силу, то только ради спасения своей или чьей-то жизни.

Не знаю, повлиял ли на меня именно тот случай или просто везло по жизни с наставниками, из уроков которых я пытался извлечь самое полезное, но "раз на раз" я больше не выходил.

Как-то отец рассказал о непредумышленных убийствах, которые пришлись на время его работы в ОВД. Например, человек, которому буквально на днях сделали операцию, выпил спиртное на радостях. А после пьянки, возвращаясь домой, спровоцировал драку на почве сильного алкогольного опьянения. Оппонент нанес ему удар в область туловища, и все. Человек перестал дышать, упал и стал истекать кровью. Вот вам и убийство, хотя драка была безобидной, да и удар, возможно, был не особо сильным. И как вы думаете, кто будет виноват?

За последние четыре года за мои ролики в Интернете поступило столько предложений выйти с кем-то "раз на раз", что хватило бы на несколько профессиональных карьер. Представляете, что со мной будет, если принимать каждый вызов? Но в реальной жизни со мной пытался подраться только один человек - Адилет Жунусов. К моему огромнейшему сожалению, очень мало кто понял, что я не струсил в тот день, а просто не позволил себе поддаться на провокацию. Каждый раз, когда я пытался уладить конфликт мирно, это воспринималось Жунусовым за слабость, и он давил сильнее.

Мне, конечно, понятна реакция многих "гладиаторов", которые руководствуются понятием "я мужчина - значит, должен драться, если мне бросят вызов". Но задумайтесь хотя бы на миг, ведь мы живем в современном обществе с моральными устоями, законами. Мы не бойцовские собаки, которые грызутся там же, где на них начинают лаять. Им без разницы, какой породы будет лающая собака, большая она или маленькая. Ими будет руководить гнев, что на них осмелились лаять, поэтому они готовы драться до потери пульса.

Если бы я поднял руку на Адилета Жунусова, то его бы, возможно, задним числом оформили как внештатного сотрудника и случилось бы так, что я напал на внештатного сотрудника милиции при исполнении или оказал сопротивление представителям власти. И был бы я сейчас как минимум судимым.

А представьте себе такой случай. Едете вы с семьей, никому не мешаете. И вдруг машину подрезает вчерашний школьник. Вас, конечно же, это сразу разозлит, вы, возможно, прижмете пацана к обочине. Он будет огрызаться, материться, а вы, как мужчина сильный и уверенный в себе, решите его проучить и нанесете ему удар по голове. И это потом выяснится, что год назад вчерашний школьник попадал в ДТП, после которого ему делали трепанацию черепа. Но виновным это его не сделает. На кого вы оставите свою семью?

Все эти драки с возможно серьезными последствиями случаются из-за мелочей, выше которых обязан быть каждый из нас. Нельзя уподобляться беспредельщикам и позволять говорить на их языке. Нужно всегда и везде говорить на языке здравого смысла, который сопровождается законными действиями.

Например, если бы мы жили не в правовом государстве, то я бы не зубрил законы, а с детства оттачивал навыки владения оружием и изучил как можно больше боевых искусств. Каждый день я бы не снимал на видео коррупционеров, а просто отсекал им головы мечом или стрелял бы в них из винтовки. Если бы я сталкивался с хамством, то, не дожидаясь объяснений, закидывал обидчика гранатами. И мне было бы не важно, меньше меня соперник или больше, что про меня скажут. Я бы просто решал все путем отсечения голов... Такое общество вы стремитесь построить, когда зовете кого-то "раз на раз"?

Хорошо, пусть драка, в которой вы приняли участие, закончилась не столь плачевно, как я описывал выше. Пусть никто не пострадал. А теперь задайте себе вопрос: "Чего я добился тем, что полез в драку?" Да, вы утешили свое мужское эго, не показали себя трусом. Браво! И что дальше? Что дальше-е-е-е?

В нынешнюю пору популяризации смешанных единоборств многие молодые люди становятся агрессивнее - как после просмотра боев, так и после тренировок. В нашей стране нет такого теолога в мире единоборств, как Кадыр Маликов в мире ислама. Проводятся соревнования, но никто не объясняет ребятам, что спорт прежде всего внутри нас и недопустима любая агрессия по отношению к окружающим.

Надо учить молодежь конвертировать отрицательную энергию в полезные действия, будь то на тренировке или когда мы убираемся дома. Не важно. Важно то, что ты умеешь конвертировать негатив во что-то полезное для себя или своего тела. Иначе просто сгоришь...

Пользуясь случаем, отвечу на популярный вопрос в соцсетях: "Что делать, если сотрудник милиции говорит, что снимет форму, и предлагает "раз на раз"?" Ну, во-первых, сам "раз на раз" недопустим с кем бы то ни было, как я говорил выше. Во-вторых, вам обязательно придется ответить по закону за нападение или причинение вреда здоровью сотруднику ОВД при исполнении. Ведь, сняв форму, он не перестает "быть на службе". Тем более сотрудником милиции.

Подводя итоги, хочу посоветовать, чтобы каждый из вас избегал "раз на раз". Пусть вас кроют последними словами, пусть кроют так же членов вашей семьи. Всегда будьте выше таких людей. Ибо, если вы соприкоснетесь с ними и заговорите на их языке, то застрянете там надолго...

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