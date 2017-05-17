Оборотни в погонах: наркотики, поборы и неисполнение своих обязанностей

17 мая 2017, 16:55 Комментарии

Наркоторговец в погонах

В Джалал-Абаде сотрудники наркоконтроля совместно со службой собственной безопасности МВД провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, где были замещены милиционеры.

В результате операции задержаны двое мужчин, осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У них изъято 4 килограмма 754 грамма наркотических средств. По данным экспертизы, изъятые вещества являются опием.

В ходе разработки и принятых оперативных мер сотрудниками СБНОН и ССБ МВД был задержан заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б., 1971 гр., (в органах с 1993 года) и Т.Н., 73 гр., сотрудник общественного

объединения "Против коррупции", проживающий в г. Джалал-Абад.

В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 247 ч.3 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР задержанный заключен под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела проводит отдел ГСУ МВД (г. Ош), заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б., 1971 г.р., уволен из ОВД.

Начальник, обложивший данью своих

Кроме этого, сотрудниками УВД Джалал-Абадской области и ССБ МВД выявлены факты незаконных поборов денежных средств руководством Сузакского РОВД.

Так, местные жители обратились начальнику УВД Джалал-Абадской области А. Мамасейитову с тем, что начальник ОВД

Сузакского района Н.С. под различным предлогом собирает деньги от частных предпринимателей, работающих на рынке центральной площади села Сузак. В противном случае угрожал уголовным и административным преследованием.

В ходе служебного расследования выявлены были и другие факты незаконных поборов денежных средств руководством РОВД, личного состава ОВД Сузакского района. Найден список сотрудников ОВД Сузакского района, собиравших денежные средства, с оставшейся суммой 28 500 сомов. Данные деньги были собраны с личного состава ОВД Сузакского района без проведения совещания, то есть в принудительном порядке, о чем свидетельствует отсутствие протокола

совещания личного состава по данному вопросу.

В ходе служебного расследования было установлено, что морально-психологический климат среди личного состава Сузакского РОВД неустойчивый, имеется разлад во взаимоотношениях между должностными лицами.

Бездельник

Также проведено еще одно служебное расследование в отношении начальника Джалал-Абадского ГОВД М.Ш.

Причиной проверки в отношении чиновника в погонах послужило невладение оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, отсутствие должного контроля над служебной деятельностью изолятора временного содержания и серьезные недостатки в организации

оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел города Джалал-Абад.

Собранные материалы служебного расследования по Сузакскому району и по городу Джалал-Абад направлены в областную прокуратуру для дачи юридической оценки.

Представление об освобождении начальников Сузакского РОВД, Джалал-Абадского ГОВД подписан начальником областного УВД и направлен для принятия решения в МВД КР.