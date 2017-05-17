Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Оборотни в погонах: наркотики, поборы и неисполнение своих обязанностейОборотни в погонах: наркотики, поборы и неисполнение своих обязанностей

Боксеры Кыргызстана неудачно выступили на Исламских играх

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360002_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426530-ru.html

Похожие новости

В рамках разработки стратегии развития Кыргызстана до 2040 года эксперты обсуждают вопросы нацбезопасности

Разбивает камни кулаком и свистит как соловей — способности кыргызстанца

В Кыргызстане запретят курить в местах общепита

Пост кыргызстанца об потерянном телефоне взорвал соцсети: нового хозяина гаджета выдал Dropbox

Кыргызстанец задержан таджикской таможней - попался со Священным Кораном

17 мая 2017, 16:57       Комментарии

Боксеры Кыргызстана неудачно выступили на Исламских играх солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает официальный сайт состязаний, последним среди боксеров выступил призер Азиатских игр-2014 Турат Осмонов в весовой категории до 52 кг. Cвой стартовый бой он провел с боксером из Алжира Оуссама Морджане и уступил со счетом 1:4.
Отметим, в этих играх выступили семеро боксеров Кыргызстана, однако все спортсмены проиграли свои стартовые поединки и выбыли из состязаний.
В частности страну представляли Рахманкул Аватов (до 49 кг), Турат Осмонов (до 52 кг), Мирбек Шеров (до 56 кг), Эржан Тургумбеков (до 60 кг), Данияр Дамирдин уулу (до 64 кг), Эсен Рахматов (до 69 кг) и Азамат Каныбек уулу (до 75 кг).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум