17 мая 2017, 16:57 Комментарии

Боксеры Кыргызстана неудачно выступили на Исламских играх солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).

Как сообщает официальный сайт состязаний, последним среди боксеров выступил призер Азиатских игр-2014 Турат Осмонов в весовой категории до 52 кг. Cвой стартовый бой он провел с боксером из Алжира Оуссама Морджане и уступил со счетом 1:4.

Отметим, в этих играх выступили семеро боксеров Кыргызстана, однако все спортсмены проиграли свои стартовые поединки и выбыли из состязаний.

В частности страну представляли Рахманкул Аватов (до 49 кг), Турат Осмонов (до 52 кг), Мирбек Шеров (до 56 кг), Эржан Тургумбеков (до 60 кг), Данияр Дамирдин уулу (до 64 кг), Эсен Рахматов (до 69 кг) и Азамат Каныбек уулу (до 75 кг).