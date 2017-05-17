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Ученые из КР приняли участие в международном конгрессе по культуре в Узбекистане

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/uchenye-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426529-ru.html

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17 мая 2017, 16:22       Комментарии

Ташкент, 17 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Заслуженный деятель культуры КР, заведующая Центром культурного наследия института истории и культурного наследия НАН КР Бакыт Аманбаева приняла участие в Самарканде в завершающей работе Международного научно-культурного конгресса "Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между и странами".
По словам Б.Аманбаевой, в настоящее время глобализации культурное взаимодействие имеет очень большое научное, социально-политическое значение. Такие мероприятия дают возможность развивать сотрудничество в сфере духовной культуры между народами и странами мира.
"Между Кыргызстаном и Узбекистаном в этой сфере имеются большие возможности и неиспользованный потенциал. У кыргызов и узбеков одна история и одна судьба, наши народы испокон веков живут по соседству, соответственно, у нас похожие духовные и культурные наследия. Я на конгрессе предложила сотрудничество мировому культурному сообществу в дальнейшем исследовании культурных наследий вдоль Шелкового пути на территории Кыргызстана", - отметила она.
В рамках двухдневного форума состоялись презентация культурно-просветительского медиапроекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Также участники и гости конгресса смогли познакомиться с первыми пятью томами книг-альбомов, изданных на трех языках из серии "Культурное наследие Узбекистана".

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