Ученые из КР приняли участие в международном конгрессе по культуре в Узбекистане

17 мая 2017, 16:22 Комментарии

Ташкент, 17 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Заслуженный деятель культуры КР, заведующая Центром культурного наследия института истории и культурного наследия НАН КР Бакыт Аманбаева приняла участие в Самарканде в завершающей работе Международного научно-культурного конгресса "Культурное наследие Узбекистана - путь к диалогу между и странами".

По словам Б.Аманбаевой, в настоящее время глобализации культурное взаимодействие имеет очень большое научное, социально-политическое значение. Такие мероприятия дают возможность развивать сотрудничество в сфере духовной культуры между народами и странами мира.

"Между Кыргызстаном и Узбекистаном в этой сфере имеются большие возможности и неиспользованный потенциал. У кыргызов и узбеков одна история и одна судьба, наши народы испокон веков живут по соседству, соответственно, у нас похожие духовные и культурные наследия. Я на конгрессе предложила сотрудничество мировому культурному сообществу в дальнейшем исследовании культурных наследий вдоль Шелкового пути на территории Кыргызстана", - отметила она.

В рамках двухдневного форума состоялись презентация культурно-просветительского медиапроекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Также участники и гости конгресса смогли познакомиться с первыми пятью томами книг-альбомов, изданных на трех языках из серии "Культурное наследие Узбекистана".