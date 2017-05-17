Госкадровая служба КР провела "День открытых дверей" для студентов

17 мая 2017, 16:35 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В центре тестирования Государственной кадровой службы (ГКС) КР состоялся "День открытых дверей" для студентов столичных ВУЗов.

Как сообщает пресс-служба ГКС КР, данное мероприятие организовано в рамках празднования профессионального праздника Дня работника государственного и муниципального служащего КР.

На мероприятие были приглашены студенты Кыргызского Национального университета им. Ж.Баласагына и Академии Государственного управления при Президенте КР.

Заведующая центра тестирования Садыгуль Алымкулова организовала обзорные лекции с презентаций, в ходе которых студенты ознакомились с основами прохождения государственной и муниципальной службы, проведения компьютерного тестирования.

Эксперт-полиграфолог центра тестирования Самаган Карыя продемонстрировал работу полиграфа (детектора лжи).

Отметим, что проведение подобных мероприятий стало доброй традицией Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, которые представляют студентам возможность узнать больше о государственной и муниципальной службе и определить свое будущее.