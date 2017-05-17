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Госкадровая служба КР провела "День открытых дверей" для студентов

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/goskadrov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426528-ru.html

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17 мая 2017, 16:35       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В центре тестирования Государственной кадровой службы (ГКС) КР состоялся "День открытых дверей" для студентов столичных ВУЗов.
Как сообщает пресс-служба ГКС КР, данное мероприятие организовано в рамках празднования профессионального праздника Дня работника государственного и муниципального служащего КР.
На мероприятие были приглашены студенты Кыргызского Национального университета им. Ж.Баласагына и Академии Государственного управления при Президенте КР.
Заведующая центра тестирования Садыгуль Алымкулова организовала обзорные лекции с презентаций, в ходе которых студенты ознакомились с основами прохождения государственной и муниципальной службы, проведения компьютерного тестирования.
Эксперт-полиграфолог центра тестирования Самаган Карыя продемонстрировал работу полиграфа (детектора лжи).
Отметим, что проведение подобных мероприятий стало доброй традицией Государственной кадровой службы Кыргызской Республики, которые представляют студентам возможность узнать больше о государственной и муниципальной службе и определить свое будущее.

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