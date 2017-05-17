Вопросы нацбезопасности обсуждают эксперты в рамках разработки стратегии развития КР до 2040 года

17 мая 2017, 16:41 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В Государственной резиденции "Ала-Арча" проходит встреча экспертов по обсуждению вопросов национальной безопасности в рамках разработки проекта долгосрочной стратегии развития КР на период до 2040 года.

Во встрече принимают участие представители секретариата Совета безопасности, МВД, Госкомитета нацбезопасности, Генпрокуратуры, Государственной регистрационной службы (ГРС), Генштаба Вооруженных сил КР, Госкомитета по делам обороны, Государственной пограничной службы, Министерства культуры, информации и туризма, а также независимые эксперты и консультанты.

Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров отметил, что сегодняшняя дискуссия направлена на выработку предложений и рекомендаций по ключевым направлениям государственной политики в сфере национальной безопасности, а также определения видения развития страны в рамках подготовки долгосрочной стратегии.

"Перед экспертами стоит задача определения картины будущего, видения развития страны с точки зрения национальной безопасности. На данном этапе сложилось видение, что Кыргызстан должен стать территорией, удобной и комфортной для людей. Нам необходимо обеспечить защиту человека, его территории, собственности, его прав и свобод, гарантированных Конституцией. Важно обеспечить защиту созидательного развития общества, чтобы для этих сфер жизнедеятельности граждан были созданы условия на должном уровне. Страна должна быть защищена от внутренних и внешних угроз", - сказал Темир Джумакадыров.

По его словам, вопросы безопасности нужно рассматривать в двух плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Горизонтальная плоскость касается вопросов обеспечения правопорядка, военной, приграничной безопасности, борьбы с терроризмом, информационной безопасности. В этой части важно определить картину, как дальше государство будет развивать армию, наращивать военно-технический потенциал, обеспечивать соответствующую безопасность.

"Говоря о вертикальной плоскости, мы прекрасно понимаем, что вопросы безопасности касаются любой сферы жизнедеятельности государства. Речь идет об экономической, социальной, экологической безопасности и т.д. В этой части нам необходимо выработать конкретные индикаторы для обеспечения их развития и безопасности", - сказал секретарь Совбеза.

Отметим, это продолжение серии встреч экспертного сообщества в рамках разработки стратегии развития страны до 2040 года. Ранее состоялись дискуссии в области образования, науки и культуры, здравоохранения и спорта, экономики с участием представителей государственных органов, а также международных и неправительственных организаций. В масштабном семинаре-конференции, прошедшем в начале мая, приняли участие представители фракций СДПК, "Республики-Ата-Журт", "Кыргызстан", "Бир Бол", "Онугуу-Прогресс", а также представители госорганов, международных организаций, независимые эксперты и консультанты.