В Джалал-Абадской области выявлены факты совершения преступлений сотрудниками милиции

17 мая 2017, 16:42 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. В городе Джалал-Абад сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД и Службы собственной безопасности МВД Кыргызской Республики провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, где были замечены сотрудники милиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В результате операции задержаны двое мужчин, осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У задержанных лиц изъято 4 кг 754 г наркотических средств. По данным экспертизы, изъятые вещества являются опием.

В ходе разработки и принятых оперативных мер сотрудниками СБНОН и ССБ МВД был задержан заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б. 1971 г.р. (в органах с 1993 года) и Т.Н. 1973 г.р., сотрудник общественного объединения "против коррупции", проживающий в городе Джалал-Абад.

В рамках возбужденного уголовного дела по ст.247 ч.3 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР задержанный заключен под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела проводит отдел ГСУ МВД (г. Ош), заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б. 1971 г.р. уволен из ОВД.

Кроме этого сотрудниками УВД Джалал-Абадской области и ССБ МВД выявлены факты незаконных поборов денежных средств руководством Сузакского РОВД.

Жители Сузакского района Джалал-Абадской области обратились к начальнику УВД Джалал-Абадской области А. Мамасейитову о том, что начальник ОВД Сузакского района Н.С. под различными предлогами собирает деньги от частных предпринимателей, работающих на рынке центральной площади села Сузак Сузакского района. По их информации, в противном случае угрожал уголовным и административным преследованием. Несмотря на это, они отказались от сбора денег и обратились с заявлением в УВД Джалал-Абадской области для принятия мер в отношении начальника ОВД Сузакского района.

В ходе служебного расследования сотрудниками УВД Джалал-Абадской области и ССБ МВД выявлены и другие факты незаконных поборов денежных средств руководством РОВД с личного состава ОВД Сузакского района. Найден список сотрудников ОВД Сузакского района, собиравших денежные средства, с оставшейся суммой 28500 сомов.

Деньги были собраны с личного состава ОВД Сузакского района без проведения совещания, т.е. в принудительном порядке, о чем свидетельствует отсутствие протокола совещания личного состава по данному вопросу.

В ходе служебного расследования было установлено, что морально-психологический климат среди личного состава Сузакского РОВД неустойчивый, имеется разлад во взаимоотношениях между руководством ОВД. Руководством ОВД не проводится работа по улучшению социально-бытовых условий сотрудников вверенного подразделения, имеются факты поборов среди личного состава и граждан под различными предлогами, что влечет за собой конфликт интересов среди личного состава ОВД, порождая коррупционные проявления.

Также сотрудниками УВД Джалал-Абадской области проведено еще одно служебное расследование в отношении начальника областного ГОВД М.Ш.

Причиной служебной проверки в отношении начальника Джалал-Абадского ГОВД послужило невладение оперативной обстановкой на обслуживаемой территории, ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей, отсутствие должного контроля над служебной деятельностью изолятора временного содержания и серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел города Джалал-Абад. Все вышеуказанные факты в ходе служебного расследования были установлено сотрудниками УВД Джалал-Абадской области и ССБ МВД КР.

Собранные материалы служебного расследования по Сузакскому району и по городу Джалал-Абад направлены в прокуратуру одноименной области для дачи юридической оценки.

Представление об освобождение начальников Сузакского РОВД, Джалал-Абадского ГОВД подписано начальником УВД Джалал-Абадской области А. Мамасейитовым и направлено для принятия решения в МВД КР.

МВД очищает свои ряды от недобросовестных и нечистых на руку служащих, которые подрывают авторитет милиции, избежать наказания не сможет никто. Позиция руководства МВД остается бескомпромиссной в плане борьбы с коррупционными проявлениями — случаи нарушения законов выявляются и виновные привлекаются к ответственности. Сотрудники будут уволены за совершение проступка, порочащего честь и достоинство представителей органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлекутся к строгой дисциплинарной ответственности. Есть милиционеры, которые фальсифицируют, прикрывают правонарушения либо же сами совершают незаконные действия и злоупотребляют своим должностным положением. Министерство внутренних дел будет принимать жесткие меры в случае выявления подобных фактов.

Напомним, что сотрудники службы собственной безопасности МВД КР на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства сотрудниками милиции.