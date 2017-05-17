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37 депутатов признались, что не поняли, за что голосовали во время голосования по законопроекту о введении института процессуального соглашения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426525-ru.html

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В ЖК открещиваются от предложения, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина

17 мая 2017, 16:32       Комментарии

В Жогорку Кенеше загорелся спор вокруг законопроекта, предполагающего введение в стране института процессуального соглашения.
Законопроект предполагает введение практики составления процессуального соглашения о сотрудничестве между обвиняемым/подозреваемым и стороной обвинения. За сотрудничество обвиняемый/подозреваемый получает возможность на пересмотр предназначенного для него наказания за совершенное преступление.
Законопроект был рассмотрен парламентом 10 мая и был отклонен в первом чтении.
Накануне один из инициаторов законопроекта Айнуру Алтыбаева (СДПК) внесла на рассмотрение комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК вопрос о том, чтобы вернуть проект закона на переголосование. Комитет поддержал предложение и сегодня вопрос вынесен на рассмотрение палаты.
Как сообщила председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК), на имя спикера ЖК поступило письмо от 37 депутатов о том, что они проголосовали неправильно. "В письме говорится, что они не поняли, за какой именно проект закона голосовали", - сказала она.
Ряд депутатов выступили против. "Во время голосования 90 депутатов выступили против проекта закона. Тем более, в регламенте нет нормы, позволяющей переголосование по законопроектам. Вообще, стоит вопрос о легитимности решения комитета, одобрившего предложение инициаторов проекта, поскольку кворума не было. Кворум на комитете обеспечивается присутствием 9 членов комитета, а вчера было только 6", - сказал депутат Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт").
Депутат А.Алтыбаева напомнила коллегам, что ранее парламент не раз переголосовал по законопроектам. "Вспомните, по двум законопроектам "Ата Мекена" у нас было переголосование", - сказала она.
Депутат Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс") попросил коллег работать в рамках регламента. "Ну, хорошо, по одному проекту закона "Ата Мекена" мы проголосовали, но и по законопроекту СДПК мы тоже проводили переголосование. 1:1", - сказал он.
Депутат Улукбек Ормонов ("Бир Бол") пристыдил депутатов, обратившихся на имя спикера. "Говорить о том, что ты не понял, за какой законопроект голосовал, это же позор. Дайте СМИ фамилии этих 37 депутатов. Мы сами себя позорим", - заявил он.
Депутат Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол") предложил провести перерегистрацию депутатов. "Уже кворума нет. Вопрос в любом случае останется на утро", - сказал он.
Была объявлена перерегистрацию, которую прошли 36 депутатов.
"Кворума нет. Перерыв до завтра", - сказала вице-спикер Алтынай Омурбекова ("Республика - Ата-Журт").

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