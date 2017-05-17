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Мы помогаем государству решать проблемы в религиозной сфере, - председатель фонда "Ыйман"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426524-ru.html

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17 мая 2017, 16:31       Комментарии

Фонд развития духовной культуры "Ыйман" учрежден по инициативе государства для реализации национальных проектов с целью поддержки усилий Госкомиссии по делам религий, ДУМК, гражданского общества в развитии духовной и религиозной культуры, противодействии религиозному экстремизму. Об этом 17 мая на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель правления фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.
Решения Национального совета по устойчивому развитию и Концепция государственной политики в религиозной сфере поставили задачу регулирования процессов в религиозной сфере.
Создание фонда для привлечения средств отечественных и иностранных партнеров является законным способом повышения уровня образования и осведомленности о государственной политике у священнослужителей.
Поэтому основной проект фонда направлен на обучение имамов. Тем из них, кто прошел обучение, аттестацию в комиссии, созданной в муфтияте, является имамом мечети, прошедшей учетную регистрацию в ГКДР, выплачивается благотворительная стипендия (около 1400 имамов).
"Сегодня духовенство, ДУМК стали заниматься общенациональными проблемами, стали нормой хутбы на пятничных намазах по темам, которые волнуют общество. У муфтията появилось больше возможностей оказывать помощь нуждающимся гражданам. Например, пострадавшим в Дачи СУ", - сообщил Н.Кадырбеков.
Основную базу финансовых средств фонда составил грант от Турции. Помощь осуществляется через Турецкое Агентство по координации и сотрудничеству (TIKA). Привлекаются средства отечественных и иностранных партнеров с соблюдением принципов открытости и прозрачности.
"За этим следит наблюдательный совет и правление. Вся отчетность по налогам и социальным выплатам соответствует требованиям законодательства", - отметил Н.Кадырбеков.

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