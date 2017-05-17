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Разбивает камни кулаком и свистит как соловей — способности кыргызстанца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426522-ru.html

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17 мая 2017, 16:22       Комментарии

Улану Чыныбаеву 37 лет. Он родился в селе Чаек Джумгальского района. На протяжении девяти лет работает на одной из бишкекских станций вулканизации.
"В детстве я много времени проводил в горах и мечтал стать военным. Мой отец умер рано, поэтому я не смог поступить в вуз - помогал матери. Как-то, уже после окончания школы, гулял возле реки и просто ударил кулаком по небольшому камню. Он развалился. Стало интересно, и я начал разбивать рукой камни больших размеров", - рассказал он.
Он подчеркнул, что многие не верят и даже спрашивают, "нет ли у него в руке встроенного металла".
"Аксакал в селе увидел мои способности и забрал расколотые камни на память. Когда денег на обед не хватало, я на спор делал это", - рассказывает Улан.
При этом наш герой ни разу не дрался с людьми.
"Однажды я повредил руку, когда сильно бил по камню. Но это меня не остановило. Друг предложил разбивать бутылки, но осколки резали кожу, и я перестал это делать", - добавил Чыныбаев.
Это не единственный талант Улана. Он умеет свистеть как соловей. Иногда так развлекает людей.

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