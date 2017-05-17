Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Гуманный спорт. В КР начнут развивать конное соревнование эндьюрансГуманный спорт. В КР начнут развивать конное соревнование эндьюрансДепутаты во втором чтении поддержали проведение президентских выборов 15 октябряДепутаты во втором чтении поддержали проведение президентских выборов 15 октября

МВД накажет милиционеров-наркоторговцев и взяточников в Джалал-Абаде

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mvd-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426521-ru.html

Похожие новости

В Джалал-Абадской области выявлены факты совершения преступлений сотрудниками милиции

И. о. мэра Джалал-Абада забрал свою машину со штрафстоянки после рейда

СЭС: Школьники в Джалал-Абадской области отравились не из-за питьевой воды

Школьники Джалал-Абадской области предположительно отравились водой из цистерны

В Джалал-Абадской области произошло массовое отравление школьников

17 мая 2017, 16:10       Комментарии

МВД очищает свои ряды от недобросовестных и нечистых на руку служащих. Так, по данным ведомства, городе Джалал-Абад, сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, где замешаны сотрудники милиции.
"В результате операции задержаны двое мужчин осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У них изъято 4 кг 754 гр опия. В ходе принятых оперативных мер задержан заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б., работающий в органах с 1993 года и Т.Н., сотрудник Общественного объединения "Против коррупции". Расследованием занимается отдел ГСУ МВД, заместитель начальника Ала Букинского РОВД по оперативной работе К.Б. уволен из ОВД. Также выявлен факт незаконных поборов денежных средств руководством Сузакского РОВД. Выяснилось, что начальник ОВД Н.С., под различными предлогами собирает деньги с частных предпринимателей, работающих на рынке центральной площади село Сузак", – говорится в сообщении.
Напомним, сотрудники службы собственной безопасности МВД КР на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства сотрудниками милиции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум