МВД накажет милиционеров-наркоторговцев и взяточников в Джалал-Абаде

17 мая 2017, 16:10 Комментарии

МВД очищает свои ряды от недобросовестных и нечистых на руку служащих. Так, по данным ведомства, городе Джалал-Абад, сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели спецоперацию по задержанию наркоторговцев, где замешаны сотрудники милиции.

"В результате операции задержаны двое мужчин осуществлявших поставку и распространение наркотиков. У них изъято 4 кг 754 гр опия. В ходе принятых оперативных мер задержан заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б., работающий в органах с 1993 года и Т.Н., сотрудник Общественного объединения "Против коррупции". Расследованием занимается отдел ГСУ МВД, заместитель начальника Ала Букинского РОВД по оперативной работе К.Б. уволен из ОВД. Также выявлен факт незаконных поборов денежных средств руководством Сузакского РОВД. Выяснилось, что начальник ОВД Н.С., под различными предлогами собирает деньги с частных предпринимателей, работающих на рынке центральной площади село Сузак", – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники службы собственной безопасности МВД КР на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства сотрудниками милиции.