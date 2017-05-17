При проезде в новых автобусах маршрута №35 пенсионные льготы недействительны

17 мая 2017, 16:15 Комментарии

Мэрия столицы недавно запустили на линию 12 новых автобусов по маршруту №35. Однако, как оказалось, для пенсионеров не предусмотрено предоставление льгот при проезде в новых автобусах. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказала журналист Ксения Толканева.

По ее словам, она стала свидетелем того, что пенсионеров заставили заплатить полную сумму на проезд.

"Больше всех я радовалась тому, что по 35-му маршруту будут ходить новенькие автобусы. Больше всех любовалась фотографиями этих "красавцев", сделанными у мэрии. Но сегодня стала свидетелем того, что пенсионеров заставили заплатить по 8 сомов за проезд, заявив, что эти автобусы частные. Те, кто мог, собрал копеечки, остальных пока простили на первый раз. Неужели наши бабушки и дедушки, отдав столько лет своей жизни строительству экономики и благосостояния страны, не заслужили бесплатный проезд?! Но табличка в салоне гласила "Льгот нет", — написала она.

Как рассказали K-News в мэрии Бишкека, льготы предусмотрены только для муниципального транспорта.

"Для частного транспорта льготы не положены. Данный вопрос будет решаться, мэрия внесет свои предложения на рассмотрение горкенеша", — пояснили в муниципалитете.