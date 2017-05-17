17 мая 2017, 16:17 Комментарии

В Академии наук создадут Международный центр инноваций в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение принято на встрече директора Института биотехнологии НАН КР Асанкадыра Жунушева с южно-корейскими коллегами, где подписан Меморандум между НАН КР и южно-корейскими научно-исследовательскими учреждениями о создании научно-исследовательского центра по внедрению инноваций в области растениеводства и животноводства на базе Института биотехнологии.

"В настоящее время готовится к реализации проект по проведению генетических исследований и адаптации корейских и местных пород кур. В Южной Корее создана уникальная система внедрения инноваций в сельское хозяйство: создана специальная государственная структура, обеспечивающая фермеров семенами, новейшими технологиями выращивания и организующая сбыт сельхозпродукции. Хотелось бы использовать этот передовой опыт и в нашей стране", – отметил Жунушев.

Также в результате данной поездки Институтом биотехнологии подписан ряд грантовых соглашений по финансированию исследований в области генетики и биотехнологии. Приезд делегации из Южной Кореи в Кыргызстан для ведения дальнейшей работы намечен на август этого года.