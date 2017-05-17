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Суд по теракту в посольстве Китая: Подсудимые признают только традиционный ислам — свидетель

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sud-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426518-ru.html

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17 мая 2017, 16:24       Комментарии

Первомайский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в организации теракта в посольстве Китая в Кыргызстане.
На суде допросили имама мечети Сузакского района Абдуллажана Исмаилова. По его словам, он знает брата и сестру, которые являются подсудимыми — Куназим Мансирову и Хасанидина Исмалинова.
"Я знаю их давно и только с хорошей стороны. Семья благополучная, они всегда приходят в мечеть только для поклонения Богу", — сказал он.
Гособвинитель спросил свидетеля, что он знает о том, что подсудимый раньше ездил в Турцию, на что Абдуллажан Исмаилов ответил, что он не знает ничего такого.
Также допросили депутата айыльного кенеша Абдурашида Абдукадырова.
"Мы родились и выросли на одной улице,  учились в одной школе, знаю их только с хорошей стороны. У нас есть мечеть, где есть список лиц, состоящих на учете, среди них подсудимых нет. Они поклоняются только традиционному исламу", — сказал Абдукадыров.
После судья Адылбек Субанкулов зачитал письмо от 6 депутатов айыльного кенеша, в котором уточняется, что подсудимые — дисциплинированные и воспитанные люди, которые в трудный момент могут оказать поддержку и помощь. В письме они просят при вынесении приговора учесть данные доводы и смягчить приговор.
Напомним, 30 августа 2016 года у посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате атаки пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Еще одна женщина обратилась за медицинской помощью самостоятельно. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана.
ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте у посольства Китая в Кыргызстане. Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых представитель фирмы "Адал Тур" в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта.

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