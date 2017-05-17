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В Бишкеке проходит пятая Спартакиада работников госструктур

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359987_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426516-ru.html

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17 мая 2017, 16:03       Комментарии

В Бишкеке проходит пятая Спартакиада среди работников государственных органов Кыргызстана.
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, госслужащие соревнуются в таких доступных и популярных видах спорта, как армрестлинг, бильярд, волейбол, гиревой спорт, бильярд, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, тогуз коргоол, шахматы и перетягивание каната.
Медали по видам спорта, как и в предыдущие годы, разыгрываются среди работников гражданских структур отдельно от сотрудников силовых структур.
На сегодняшний день определены победители по двум видам спорта, в частности, по мини-футболу среди силовых структур золото завоевала сборная Государственной таможенной службы, на втором месте Государственная пограничная служба и бронзовая медаль у Министерства внутренних дел.
Среди гражданских структур первое место заняли сотрудники Государственной налоговой службы, на втором месте Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций, третье место заняла команда Государственной регистрационной службы.
Всего в состязаниях по мини-футболу принимали участие 30 команд, из них 6 команд силовых структур и 24 гражданские структуры.
В состязаниях по гиревому спорту приняли участие 22 команды, из которых 16 команд гражданских структур и 6 команд силовых структур.
Медали разыгрывались в четырех весовых категориях. В состав команд вошли по 5 человек. По итогам соревнований первые места заняли работники министерств экономики и внутренних дел. Серебро в своих категориях завоевали команды Министерства финансов и Генштаба Вооруженных сил. И бронзовыми призерами стали сотрудники Государственной регистрационной службы и Пограничной службы.

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