В Бишкеке проходит пятая Спартакиада работников госструктур

17 мая 2017, 16:03 Комментарии

В Бишкеке проходит пятая Спартакиада среди работников государственных органов Кыргызстана.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, госслужащие соревнуются в таких доступных и популярных видах спорта, как армрестлинг, бильярд, волейбол, гиревой спорт, бильярд, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, тогуз коргоол, шахматы и перетягивание каната.

Медали по видам спорта, как и в предыдущие годы, разыгрываются среди работников гражданских структур отдельно от сотрудников силовых структур.

На сегодняшний день определены победители по двум видам спорта, в частности, по мини-футболу среди силовых структур золото завоевала сборная Государственной таможенной службы, на втором месте Государственная пограничная служба и бронзовая медаль у Министерства внутренних дел.

Среди гражданских структур первое место заняли сотрудники Государственной налоговой службы, на втором месте Госслужба интеллектуальной собственности и инноваций, третье место заняла команда Государственной регистрационной службы.

Всего в состязаниях по мини-футболу принимали участие 30 команд, из них 6 команд силовых структур и 24 гражданские структуры.

В состязаниях по гиревому спорту приняли участие 22 команды, из которых 16 команд гражданских структур и 6 команд силовых структур.

Медали разыгрывались в четырех весовых категориях. В состав команд вошли по 5 человек. По итогам соревнований первые места заняли работники министерств экономики и внутренних дел. Серебро в своих категориях завоевали команды Министерства финансов и Генштаба Вооруженных сил. И бронзовыми призерами стали сотрудники Государственной регистрационной службы и Пограничной службы.