Гуманный спорт. В КР начнут развивать конное соревнование эндьюранс

17 мая 2017, 16:13 Комментарии

Федерация конного спорта при поддержке Кыргызстанско-малайзийской корпорации взялась за развитие одного из видов классического конного спорта – эндьюранс в Кыргызстане.

По словам вице-президента федерации Садыра Мамытова, этот вид соревнований считается самым гуманным. Он отмечает, что в конном спорте наблюдается высокая смертность лошадей, так как в соревнованиях на скорость ее зачастую загоняют и после этого ее карьера в спорте завершается.

В эндьюранс первенство определяется по лучшему времени прохождения дистанции спортсменом на лошади, но главным критерием является не скорость, а физиологические показатели лошади.

Само соревнование состоит из нескольких фаз, между которыми лошади проходят ветеринарный контроль. Ветеринары измеряют пульс, проверяют на наличие внешних повреждений и обезвоживание. Если после небольшой передышки состояние лошади не нормализуется, ее исключают из соревнований, так как есть угроза для здоровья животного. Остальные лошади продолжают забег и победителем становится та, которая первой преодолела дистанцию, сохранив при этом нормальные физиологические показатели.

В этом соревновании могут участвовать абсолютно все породы лошадей и это, считает Мамытов, поспособствует развитию конного спорта, так как в эндьюрансе могут принять участие не только профессиональные коннозаводчики, но и простые владельцы животных.

Мамытов отметил, что сейчас кыргызские лошади принимают участие только в национальных видах соревнований внутри страны и иногда в аналогичных соревнованиях в соседних странах. С эндьюранс кыргызские лошади смогут выйти на международный уровень, так как это соревнование считается классическим и популярно в зарубежных странах.

"Другой немаловажный фактор – стоимость лошадей для соревнований может вырасти в несколько раз, и это станет хорошей возможностью для местных фермеров и бизнесменов", - добавил Мамытов.

Первым соревнованием эндьюранс в Кыргызстане станет международный фестиваль в Чолпон-Ате 20 мая, который организует Кыргызско-малайзийская корпорация. В нем примут участие 25 местных лошадей, на пятерых из них будут участвовать всадники из Малайзии. Денежный приз за первое место составляет 100 тыс. сомов, за второе – 60 тыс. сомов и за третье – 40 тыс. сомов.

"Это мероприятие проводится для того, чтобы повысить квалификацию кыргызстанских райдеров и позволить им ознакомиться с международными стандартами. Из Малайзии приехали 16 профессиональных спортсменов, которые предварительно обучили местных спортсменов всем правилам эндьюранс", - рассказал генеральный директор корпорации Рамис Карымшаков.

Один из приглашенных райдеров - Камаруддин Абдул Гани по праву считается "отцом" конного спорта Малайзии. Он считает, что Кыргызстан исторически является "конной" страной и уверен, что эндьюранс найдет свое место в конном спорте страны.