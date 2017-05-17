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Общепиты должны создать кабинки для курящих. ЖК одобрил закон

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359994_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426514-ru.html

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17 мая 2017, 16:23       Комментарии

Сегодня, 17 мая, Жогорку Кенеш в третьем чтении рассмотрел законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности в Кодекс об административной ответственности, а также в Закон "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака".
Документ направлен на защиту здоровья населения от вредного воздействия табака с помощью запрета на курение в местах общественного питания. Согласно законопроекту, кафе и рестораны обязуются создать отдельные кабинки для курящих.
"За принятие поправок проголосовали 115 депутатов, один был против. Всего были зарегистрированы 116 депутатов.
Отметим, во время рассмотрения во втором чтении инициаторы предлагали два варианта - создание кабинок и полный запрет курения в общепитах.

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