Парламент запретил курение в местах общественного питания, где нет зоны для курения

17 мая 2017, 15:42 Комментарии

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил поправки, запрещающие курение в местах общественного питания, где нет специальной зоны для курения. Решение принято на заседании 17 мая. По проекту закона, табакокурение, в том числе курение табака для кальяна и бестабачных курительных смесей запрещается в столовых, кафе и ресторанах, за исключением тех мест общественного питания, где оборудованы специальные помещения для курения.

По итогам голосования "за" проект закона проголосовали 115 депутатов, "против" - 1. Всего на момент голосования регистрацию прошли 116 депутатов.