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Парламент запретил курение в местах общественного питания, где нет зоны для курения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426512-ru.html

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17 мая 2017, 15:42       Комментарии

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил поправки, запрещающие курение в местах общественного питания, где нет специальной зоны для курения. Решение принято на заседании 17 мая. По проекту закона, табакокурение, в том числе курение табака для кальяна и бестабачных курительных смесей запрещается в столовых, кафе и ресторанах, за исключением тех мест общественного питания, где оборудованы специальные помещения для курения.
По итогам голосования "за" проект закона проголосовали 115 депутатов, "против" - 1. Всего на момент голосования регистрацию прошли 116 депутатов.

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