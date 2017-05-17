В Бишкеке днем возможен сильный дождь — прогноз погоды на 18 мая

17 мая 2017, 16:00 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 мая. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +18...+23

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +18...+23

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +19...+24

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +20...+25

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +18...+23

В Бишкеке временами дождь, гроза, днем возможен интенсивный дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +19...+21.