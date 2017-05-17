В Бишкеке днем возможен сильный дождь — прогноз погоды на 18 мая

17 мая 2017, 16:00 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 мая. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +18...+23
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +18...+23
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +19...+24
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +20...+25
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +18...+23
В Бишкеке временами дождь, гроза, днем возможен интенсивный дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +19...+21.