Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдинаЯпонская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдинаВ Кыргызстане запретят курить в местах общепитаВ Кыргызстане запретят курить в местах общепита

В Бишкеке днем возможен сильный дождь — прогноз погоды на 18 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426511-ru.html

Похожие новости

Оборотни в погонах: наркотики, поборы и неисполнение своих обязанностей

В Бишкеке проходит пятая Спартакиада работников госструктур

Мэр Бишкека проинспектировал Свердловский район и поручил улучшить санитарное состояние троллейбусов (фото)

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил рабочий объезд по Свердловскому району

В Бишкеке на одной из точек фастфуда выявили нарушения, хозяин оштрфован

17 мая 2017, 16:00       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 18 мая. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +18...+23
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +18...+23
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +19...+24
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +20...+25
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +18...+23
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +18...+23
В Бишкеке временами дождь, гроза, днем возможен интенсивный дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +19...+21.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум