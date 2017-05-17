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Мэр Бишкека проинспектировал Свердловский район и поручил улучшить санитарное состояние троллейбусов (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

               

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426510-ru.html

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17 мая 2017, 15:45       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов посетил Свердловский район и ознакомился с ходом строительства дорог, проведенной реконструкцией производственной базой Депо №2, состоянием банно-прачечного комбината №2 и школы-гимназии №10. Как сообщила пресс-служба мэрии, в ходе объезда мэр поручил начальнику Бишкекского троллейбусного управлению Артуру Омурзакову улучшить санитарное состояние городских троллейбусов, а также всем ответственным службам за строительство дорог завершить работы качественно в запланированные сроки.
Градоначальник проинспектировал работу тяговой подстанции Бишкекского троллейбусного управления и ознакомился с проведенной реконструкцией здания в рамках ЕБРР.
Далее мэр столицы посетил школу-гимназию №10, которая признана аварийной. Начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев отметил, что в школе проводилось техническое обследование. По результатам обследования школа-гимназия №10 была признана аварийной. Школа построена в 1938 году, проектная мощность составляет 640 учебных мест. В настоящее время обучается 711 ученик.
Также мэр столицы проинспектировал состояние Банно-прачечного комбината. В настоящее время во избежание человеческих жертв БПК №2 закрыт.
Кроме того, А.Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в районе. В частности, глава города ознакомился с процессом строительства дороги по улице Кольбаева от улицы Лермонтова до улицы Ауэзова и улицы Токтоналиева.
В объезде приняли участие вице-мэры Бишкека Бакытбек Дюшембиев, Геннадий Милицкий, глава Свердловского района Самарбек Болотбеков, а также начальники городских служб и структурных подразделений мэрии.

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