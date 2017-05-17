Эльвира Сурабалдиева обвинила депутатов-мужчин в ущемлении прав женщин в политике

17 мая 2017, 15:37 Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента". Одним из основных изменений в закон является нормы, касающиеся даты проведения президентских выборов.

Кроме данной поправки законопроект предусматривает и ряд других нововведений. В частности норму, согласно которой на место выбывшего депутата-женщины должна прийти следующая по списку женщина. Среди прочих требований, прописанных в законопроекте, — гендерный баланс. Согласно предлагаемым поправкам, каждый третий кандидат должен быть женского пола.

Однако данная норма вызвала споры в парламенте. Ряд депутатов отметили, что согласно жестким спискам такая норма может ущемлять права других кандидатов в списках.

В свою очередь депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) отметила, что как только в парламенте поднимается вопрос увеличения представленности женщин в ЖК, среди депутатов-мужчин обязательно находятся противники подобных инициатив.

"Как будто женщины все время крайние. По мне, так в сложные моменты в истории Кыргызстана именно женщины, такие, как Курманжан датка, играют важную роль. Нужно создавать условия для развития женщин в парламенте, так вы не хотите нас поддерживать", — сказала она.

Также депутат отметила, что во фракциях "Бир Бол" и "Кыргызстан" женщин вообще нет.

"Хотя в списках кандидатов каждая четвертая была женщина. И почему их сейчас нет? Пусть это останется на совести лидеров фракций", — отметила депутат.