Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил рабочий объезд по Свердловскому районуМэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил рабочий объезд по Свердловскому районуKhovar: Министр внутренних дел РТ встретился с главами таджикской диаспоры в Российской ФедерацииKhovar: Министр внутренних дел РТ встретился с главами таджикской диаспоры в Российской Федерации

Эльвира Сурабалдиева обвинила депутатов-мужчин в ущемлении прав женщин в политике

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/elvira...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426509-ru.html

Похожие новости

Депутат коллегам-мужчинам: Вы не хотите помочь создать условия для политического развития женщин

В ЖК открещиваются от предложения, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина

В Кыргызстане наблюдается усиление радикализации среди женщин, - председатель фонда "Ыйман"

Сбил насмерть женщину и скрылся — ДТП под Бишкеком

И.Карамушкина о решении П.Порошенко запретить ей въезд в Украину: Из-за своих политических амбиций и звезданутости он растеряет всех добрых друзей

17 мая 2017, 15:37       Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента". Одним из основных изменений в закон является нормы, касающиеся даты проведения президентских выборов.
Кроме данной поправки законопроект предусматривает и ряд других нововведений. В частности норму, согласно которой на место выбывшего депутата-женщины должна прийти следующая по списку женщина. Среди прочих требований, прописанных в законопроекте, — гендерный баланс. Согласно предлагаемым поправкам, каждый третий кандидат должен быть женского пола.
Однако данная норма вызвала споры в парламенте. Ряд депутатов отметили, что согласно жестким спискам такая норма может ущемлять права других кандидатов в списках.
В свою очередь депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) отметила, что как только в парламенте поднимается вопрос увеличения представленности женщин в ЖК, среди депутатов-мужчин обязательно находятся противники подобных инициатив.
"Как будто женщины все время крайние. По мне, так в сложные моменты в истории Кыргызстана именно женщины, такие, как Курманжан датка, играют важную роль. Нужно создавать условия для развития женщин в парламенте, так вы не хотите нас поддерживать", — сказала она.
Также депутат отметила, что во фракциях "Бир Бол" и "Кыргызстан" женщин вообще нет.
"Хотя в списках кандидатов каждая четвертая была женщина. И почему их сейчас нет? Пусть это останется на совести лидеров фракций", — отметила депутат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум