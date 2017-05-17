Парламент поддержал во втором чтении перенос даты президентских выборов на 15 октября

17 мая 2017, 15:52 Комментарии

Парламент в ходе заседания рассмотрел законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента".

"За" законопроект проголосовали 111 депутатов, "против" — 5. Всего на момент голосования регистрацию прошли 116 депутатов.

Одним из основных изменений является перенос даты президентских выборов с 19 ноября на 15 октября.

Кроме того законопроект предусматривает увлечение избирательного залога для кандидатов в президенты с 100 тыс. до 1 млн сомов.

Также вводятся нормы об увеличении республиканского избирательного порога с 7% до 9%. Отметим, данные нормы вступают в силу с 1 января 2020 года.