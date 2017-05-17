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Парламент поддержал во втором чтении перенос даты президентских выборов на 15 октября

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/parlam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426507-ru.html

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17 мая 2017, 15:52       Комментарии

Парламент в ходе заседания рассмотрел законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента".
"За" законопроект проголосовали 111 депутатов, "против" — 5. Всего на момент голосования регистрацию прошли 116 депутатов.
Одним из основных изменений является перенос даты президентских выборов с 19 ноября на 15 октября.
Кроме того законопроект предусматривает увлечение избирательного залога для кандидатов в президенты с 100 тыс. до 1 млн сомов.
Также вводятся нормы об увеличении республиканского избирательного порога с 7% до 9%. Отметим, данные нормы вступают в силу с 1 января 2020 года.

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