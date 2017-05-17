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Выборы президента Академии наук пройдут после принятия законопроекта

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359985_vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426505-ru.html

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Депутаты во втором чтении поддержали проведение президентских выборов 15 октября

Жогорку Кенеш во втором чтении поддержал перенос выборов на 15 октября

Парламент поддержал во втором чтении перенос даты президентских выборов на 15 октября

17 мая 2017, 15:30       Комментарии

Выборы президента Академии наук пройдут после того, как будет принят законопроект о данной академии. Об этом сегодня, 17 мая, сообщил и.о. президента Академии наук Мурат Джуматаев.
Отметим, сегодня парламент рассмотрел документ о внесении изменений в Закон "О Национальной академии наук Кыргызской Республики".
В ходе обсуждения законопроекта депутат Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, когда состоятся выборы президента академии.
В свою очередь Джуматаев отметил, что выборы состоятся после одобрения законопроекта парламентом, после чего будет принят устав. Выборы пройдут по уставу. "Пока этот закон не будет принят, выборов не будет", - заметил он.
Стоит отметить, законопроект об Академии наук народные избранники сегодня рассмотрели во втором чтении и отправили на голосование. Парламент примет закон по итогам трех чтений, после чего его одобрит президент.

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