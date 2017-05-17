Выборы президента Академии наук пройдут после принятия законопроекта

17 мая 2017, 15:30 Комментарии

Выборы президента Академии наук пройдут после того, как будет принят законопроект о данной академии. Об этом сегодня, 17 мая, сообщил и.о. президента Академии наук Мурат Джуматаев.

Отметим, сегодня парламент рассмотрел документ о внесении изменений в Закон "О Национальной академии наук Кыргызской Республики".

В ходе обсуждения законопроекта депутат Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, когда состоятся выборы президента академии.

В свою очередь Джуматаев отметил, что выборы состоятся после одобрения законопроекта парламентом, после чего будет принят устав. Выборы пройдут по уставу. "Пока этот закон не будет принят, выборов не будет", - заметил он.

Стоит отметить, законопроект об Академии наук народные избранники сегодня рассмотрели во втором чтении и отправили на голосование. Парламент примет закон по итогам трех чтений, после чего его одобрит президент.