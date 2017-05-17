Адвокаты Текебаева должны быть заинтересованы, чтобы суд начался быстрее

17 мая 2017, 15:51 Комментарии

Адвокаты депутата Омурбека Текебаева должны быть заинтересованы в том, чтобы суд начался как можно раньше, так как уверены, что тот не виновен. Об этом сообщил юрист Икрамидин Айткулов.

Отметим, сегодня адвокаты Текебаева подали жалобу в Генпрокуратуру с претензиями на ГКНБ за передачу дела атамекеновца в суд, не дав достаточно времени юристам обвиняемого для изучения материалов дела.

По мнению Айткулова, если речь идет о том, чтобы ознакомиться с материалами дела, то такая возможность есть и в суде.

"Как только дело поступает в суд, с первых дней еще до назначения процесса не запрещено изучать материалы дела. Защита Текебаева уже знакомилась с делом, они просто начали тянуть, поэтому назначили сроки. Здесь нет никакого ущемления прав юристов Текебаева", - сказал он.

Также юрист сообщил, что защита лидера "Ата Мекена" должна быть заинтересована в том, чтобы судебный процесс начался быстрее.

"Потому что они утверждают, что у них есть доказательства невиновности социалиста. Однако то, что они затягивают, говорит о том, что позиции у них слабые. И то, что они говорят, что он не виновен, скорее всего не так", - добавил Икрамидин Айткулов.