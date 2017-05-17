Khovar: Министр внутренних дел РТ встретился с главами таджикской диаспоры в Российской Федерации

17 мая 2017, 15:34 Комментарии

Khovar: В рамках своей поездки в город Сочи Российской Федерации Министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода встретился с главами таджикской диаспоры в Российской Федерации.

Как сообщили НИАТ "Ховар" в пресс-центре МВД республики, данная встреча была организована согласно поручению Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

В ней приняли участие свыше 60 представителей таджикской диаспоры областей и городов Российской Федерации, которые выразили благодарность Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с миграционной амнистией и оформлением прописки трудовых мигрантов.

Главы таджикской диаспоры в Российской Федерации рассказали о насущных проблемах трудовых мигрантов — граждан Республики Таджикистан, которые находятся на заработках в России.

Рамазон Рахимзода сказал, что для защиты прав трудовых мигрантов принимаются необходимые меры, обо всех имеющихся проблемах трудовых мигрантов докладывается Лидеру нации Эмомали Рахмону.

За сотрудничество с органами внутренних дел Рамазон Рахимзода наградил ряд представителей таджикской диаспоры в Российской Федерации медалями "За сотрудничество", а также вручил почетные грамоты.

Напомним, Министр внутренних дел Таджикистана с рабочим визитом отбыл в Сочи для участия в заседании Объединённой коллегии Министерств внутренних дел Республики Таджикистан и Российской Федерации.