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Khovar: Министр внутренних дел РТ встретился с главами таджикской диаспоры в Российской Федерации

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khovar-mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426502-ru.html

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17 мая 2017, 15:34       Комментарии

Khovar: В рамках своей поездки в город Сочи Российской Федерации Министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода встретился с главами таджикской диаспоры в Российской Федерации.
Как сообщили НИАТ "Ховар" в пресс-центре МВД республики, данная встреча была организована согласно поручению Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
В ней приняли участие свыше 60 представителей таджикской диаспоры областей и городов Российской Федерации, которые выразили благодарность Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с миграционной амнистией и оформлением прописки трудовых мигрантов.
Главы таджикской диаспоры в Российской Федерации рассказали о насущных проблемах трудовых мигрантов — граждан Республики Таджикистан, которые находятся на заработках в России.
Рамазон Рахимзода сказал, что для защиты прав трудовых мигрантов принимаются необходимые меры, обо всех имеющихся проблемах трудовых мигрантов докладывается Лидеру нации Эмомали Рахмону.
За сотрудничество с органами внутренних дел Рамазон Рахимзода наградил ряд представителей таджикской диаспоры в Российской Федерации медалями "За сотрудничество", а также вручил почетные грамоты.
Напомним, Министр внутренних дел Таджикистана с рабочим визитом отбыл в Сочи для участия в заседании Объединённой коллегии Министерств внутренних дел Республики Таджикистан и Российской Федерации.

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