Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат коллегам-мужчинам: Вы не хотите помочь создать условия для политического развития женщинДепутат коллегам-мужчинам: Вы не хотите помочь создать условия для политического развития женщинНорма об увеличении избирательного порога с 7% до 9% может вступить в силу с 2020 годаНорма об увеличении избирательного порога с 7% до 9% может вступить в силу с 2020 года

Определили самую пьющую страну в мире. И это не Россия

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/opredelil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426501-ru.html

Похожие новости

Вопросы нацбезопасности обсуждают эксперты в рамках разработки стратегии развития КР до 2040 года

В рамках разработки стратегии развития Кыргызстана до 2040 года эксперты обсуждают вопросы нацбезопасности

Khovar: Министр внутренних дел РТ встретился с главами таджикской диаспоры в Российской Федерации

Пьяный водитель попал в ДТП. Машина вылетела в кювет, пострадал ребенок

Только 8 из 63 брошенных кыргызстанцами детей в России признаны на родине

17 мая 2017, 15:16       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. По итогам прошлого года каждый ее житель выпил в среднем 16 л алкоголя. По сообщению российского агентства РБК, Россия заняла четвертую строчку в этом ранжировании.
Данные о том, что по итогам 2016 года жители Литвы признаными лидерами по потреблению алкоголя, озвучил директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галев Вильнюсеа.
Подсчитано, что литовцы в среднем потребляли 16 л алкоголя на душу в год в пересчете на чистый этанол.
"Это, по новейшим подсчетам, делает Литву крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - сказал Галеа.
Согласно графику, который был продемонстрирован журналистам, на втором месте расположилась Белоруссия, где на каждого жителя страны приходится около 15 л алкоголя в год.
Третью строчку занимает Латвия - в среднем около 13 л.
Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 л на каждого жителя.
Представитель ВОЗ уточнил, что по ее данным лучшими мерами в решении проблем, связанных с потреблением алкоголя, являются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика. По его словам, с первыми двумя Литва справляется неплохо, однако цены на алкоголь в стране считаются слишком доступными.
Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе, чуть хуже — в Восточной Европе, еще хуже — в странах СНГ.
Между тем, по данным того же ВОЗ, Таджикистан, Турция и Узбекистан признаны самыми непьющими странами в мире.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум