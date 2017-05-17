Определили самую пьющую страну в мире. И это не Россия

17 мая 2017, 15:16 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. По итогам прошлого года каждый ее житель выпил в среднем 16 л алкоголя. По сообщению российского агентства РБК, Россия заняла четвертую строчку в этом ранжировании.

Данные о том, что по итогам 2016 года жители Литвы признаными лидерами по потреблению алкоголя, озвучил директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галев Вильнюсеа.

Подсчитано, что литовцы в среднем потребляли 16 л алкоголя на душу в год в пересчете на чистый этанол.

"Это, по новейшим подсчетам, делает Литву крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - сказал Галеа.

Согласно графику, который был продемонстрирован журналистам, на втором месте расположилась Белоруссия, где на каждого жителя страны приходится около 15 л алкоголя в год.

Третью строчку занимает Латвия - в среднем около 13 л.

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 л на каждого жителя.

Представитель ВОЗ уточнил, что по ее данным лучшими мерами в решении проблем, связанных с потреблением алкоголя, являются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика. По его словам, с первыми двумя Литва справляется неплохо, однако цены на алкоголь в стране считаются слишком доступными.

Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе, чуть хуже — в Восточной Европе, еще хуже — в странах СНГ.

Между тем, по данным того же ВОЗ, Таджикистан, Турция и Узбекистан признаны самыми непьющими странами в мире.