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Мэр Бишкека проинспектировал Свердловский район и поручил улучшить санитарное состояние троллейбусов (фото)Мэр Бишкека проинспектировал Свердловский район и поручил улучшить санитарное состояние троллейбусов (фото)Эльвира Сурабалдиева обвинила депутатов-мужчин в ущемлении прав женщин в политикеЭльвира Сурабалдиева обвинила депутатов-мужчин в ущемлении прав женщин в политике

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил рабочий объезд по Свердловскому району

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/mer-gorod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426500-ru.html

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17 мая 2017, 15:42       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов посетил Свердловский район и ознакомился с ходом строительства дорог, проведенной реконструкцией производственной базой Депо №2, состоянием банно-прачечного комбината №2 и школы-гимназии №10.
Как сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, градоначальник проинспектировал работу тяговой подстанции Бишкекского троллейбусного управления и ознакомился с проведенной реконструкцией здания в рамках ЕБРР.
Далее мэр столицы посетил школу-гимназию №10, которая признана аварийной. Начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев отметил, что в данном школе проводилось техническое обследование. По результатам технического обследования школа-гимназия №10 признана аварийной, школа построена в 1938 году, проектная мощность 640 учебных мест. В настоящее время обучаются 711 учеников.
Также мэр столицы проинспектировал состояние Банно-прачечного комбината. В настоящее время во избежание человеческих жертв БПК №2 закрыт.
Кроме того, Албек Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в данном районе. В частности, глава города ознакомился с процессом строительства дороги по улице Кольбаева от улицы Лермонтова до Ауэзова и улицы Токтоналиева.
В ходе объезда мэр поручил начальнику Бишкекского троллейбусного управлению Артур Омурзакову улучшить санитарное состояние городских троллейбусов. А также всем ответственным службам за строительство дорог завершить работы качественно и в запланированные сроки.
В объезде приняли участие вице-мэры Бишкека Бакытбек Дюшембиев, Геннадий Милицкий, глава Свердловского района Самарбек Болотбеков, а также начальники городских служб и структурных подразделений мэрии.

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