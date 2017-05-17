Мэр города Бишкек Албек Ибраимов совершил рабочий объезд по Свердловскому району

17 мая 2017, 15:42 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов посетил Свердловский район и ознакомился с ходом строительства дорог, проведенной реконструкцией производственной базой Депо №2, состоянием банно-прачечного комбината №2 и школы-гимназии №10.

Как сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, градоначальник проинспектировал работу тяговой подстанции Бишкекского троллейбусного управления и ознакомился с проведенной реконструкцией здания в рамках ЕБРР.

Далее мэр столицы посетил школу-гимназию №10, которая признана аварийной. Начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев отметил, что в данном школе проводилось техническое обследование. По результатам технического обследования школа-гимназия №10 признана аварийной, школа построена в 1938 году, проектная мощность 640 учебных мест. В настоящее время обучаются 711 учеников.

Также мэр столицы проинспектировал состояние Банно-прачечного комбината. В настоящее время во избежание человеческих жертв БПК №2 закрыт.

Кроме того, Албек Ибраимов совершил объезд по строительству дорожных полотен в данном районе. В частности, глава города ознакомился с процессом строительства дороги по улице Кольбаева от улицы Лермонтова до Ауэзова и улицы Токтоналиева.

В ходе объезда мэр поручил начальнику Бишкекского троллейбусного управлению Артур Омурзакову улучшить санитарное состояние городских троллейбусов. А также всем ответственным службам за строительство дорог завершить работы качественно и в запланированные сроки.

В объезде приняли участие вице-мэры Бишкека Бакытбек Дюшембиев, Геннадий Милицкий, глава Свердловского района Самарбек Болотбеков, а также начальники городских служб и структурных подразделений мэрии.