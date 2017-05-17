Депутат коллегам-мужчинам: Вы не хотите помочь создать условия для политического развития женщин

17 мая 2017, 15:20 Комментарии

Депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) возмущена реакцией мужчин-депутатов на предложение, по которому место выбывшего депутата занимает новый депутат того же пола. "Когда речь заходит о женских квотах, то сразу идет активное сопротивление со стороны мужчин. В сложные моменты в кыргызской истории именно женщины, как Курманжан Датка, брали на себя ответственность. И когда нужно создать условия для политического развития женщин, вы не хотите нам помочь", - сказала она.

Ранее ряд депутатов выразили мнение, что введение нормы приведет к ущемлению прав кандидатов, а может быть даже к тому, что в парламенте совсем не будет женщин.