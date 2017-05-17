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Депутат коллегам-мужчинам: Вы не хотите помочь создать условия для политического развития женщин

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426499-ru.html

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17 мая 2017, 15:20       Комментарии

Депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) возмущена реакцией мужчин-депутатов на предложение, по которому место выбывшего депутата занимает новый депутат того же пола. "Когда речь заходит о женских квотах, то сразу идет активное сопротивление со стороны мужчин. В сложные моменты в кыргызской истории именно женщины, как Курманжан Датка, брали на себя ответственность. И когда нужно создать условия для политического развития женщин, вы не хотите нам помочь", - сказала она.
Ранее ряд депутатов выразили мнение, что введение нормы приведет к ущемлению прав кандидатов, а может быть даже к тому, что в парламенте совсем не будет женщин.

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