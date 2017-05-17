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Пост кыргызстанца об потерянном телефоне взорвал соцсети: нового хозяина гаджета выдал Dropbox

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/post-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426498-ru.html

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17 мая 2017, 15:24       Комментарии

Пост кыргызстанца Назара Канаева о потерянном телефоне взорвал соцсети: нового хозяина гаджета выдал Dropbox. На своей странице в Фейсбуке бишкекчанин поделился с подписчиками нестандартной историей о том, как новый «хозяин» мобильного телефона выдал себя благодаря нескольким селфи и автоматической синхронизации медиафайлов на потерянном гаджете с Интернетом.
«В воскресенье, вернувшись домой, не нашел смартфон. С кем не бывает — я его часто оставляю на «самом видном месте», потом не могу найти. Обычно через день-два находился. Но не в этот раз.
Новый «хозяин» телефона сделал несколько селфи, которые синхронизировались с облачным хранилищем Dropbox. Сегодня на Dropbox пришли замечательные картинки (включена синхронизация с камерой). Молодой человек, явно не похожий на меня, сфотографировал свое милое лицо на мой телефон. Я был поражен его красивой внешностью, и решил во что бы то ни стало поближе познакомиться с ним. Парень оказался стеснительным, на мои звонки не отвечает. Я подумал, может у него нехорошие люди мою симку отобрали. Вот и сидит скорее-всего возле окна и томно смотрит в толпу, в надежде отыскать меня.
Уважаемая просьба неравнодушным — помогите двум одиноким сердцам найти друг-друга. Возможно, тем самым вы поспособствуете встрече, предначертанной судьбой, которых жизнь случайным образом связала в виде потерянного телефона. А то подумают еще, что он вор», — написал на своей странице Назар Канаев.
К поиску нового обладателя утерянного (либо украденного) телефона активно подключились пользователи соцсетей. За сутки креативный пост набрал десятки лайков и перепостов.

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