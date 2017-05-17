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В отделе образования отрицают факт избиения ребенка в детском саду в Балыкчы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-otde...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426497-ru.html

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17 мая 2017, 15:26       Комментарии

Глава отдела образования Балыкчы Нургуль Мамбетова, отрицает факт избиения 4-летнего мальчика в детском саду "Жоогазын". Об этом она сообщила редакции K-News.
По ее словам, факт избиения воспитательницей так и не был подтвержден.
"У нас в городе это один из лучших детских садов, в группе всего 34 ребенка, со всеми индивидуально занимаются. К нам мальчик ходит с 2015 года, никаких конфликтов раньше не было, там много детей, и бить именно его, я в этом не вижу смысла. В любом случае сейчас на месте работает комиссия, проводятся экспертизы. Могу сказать одно, факта избиения не было, и в гороно мать не ребенка не обращалась, заявления от нее нет",- рассказала она.
Напомним, пользователи социальной сети,  разместили фото 4-летнего мальчика с синяком под глазом, которого якобы избила воспитательница в детском саду в Балыкчы.

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