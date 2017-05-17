Пьяный водитель попал в ДТП. Машина вылетела в кювет, пострадал ребенок

17 мая 2017, 15:28 Комментарии

В одной из социальных сетей пользователи опубликовали видео, на котором запечатлен момент последствий ДТП, произошедшего из-за пьянства за рулем.

15 мая на 58-м километре автодороги Бишкек - Торугарт, неподалеку от города Токмак произошла автоавария. Об этом сообщают в УПМ по Чуйской области. Водитель автомашины "Мерседес" не справился с управлением и вылетел на обочину.

Сам 49-летний автовладелец не пострадал, но увечья получил его 10-летний сын. Ребенок был госпитализирован. По сообщению патрульной милиции, водитель, слетев с дороги, сначала врезался в дерево, после чего его машина перевернулась.

"Сейчас назначен ряд экспертиз как в отношении транспорта, так и самого водителя. Пока результатов еще нет, остальные причины будут известны позднее. Сейчас машина находится на штрафстоянке", - сообщили в УПМ по Чуйской области.

Куболор жоноткон тасма. Берген маалыматтарына ылайык Бишкек-Токмок жолунда айдоочу жолдон чыгып кеткен. Жургунчулору жаш бала жана чон киши жабыркап тез жардам кызматы алып кетти. Куболордун берген маалыматына ылайык айдоочу мас абалда болчу.

Публикация от Aziyat Jeksheev (@aziyat) Май 16 2017 в 11:35 PDT