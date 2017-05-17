Kazinform: Жители Казахстана стали чаще летать самолетами

17 мая 2017, 15:00 Комментарии

Kazinform: Казахстанцы все чаще летают самолетами и реже пользуются железнодорожным транспортом. За январь-апрель 2017 года железнодорожные предприятия перевезли на 20 тысяч пассажиров меньше, чем год назад. При этом воздушным путем было перевезено на 249 тысяч человек больше, чем год назад, сообщает Finprom.

В январе-апреле 2015 года число перевезенных пассажиров уменьшилось на 1,4 миллиона человек за год, в январе-апреле 2016 года - еще на 3,8 миллиона человек. Но большинство населения в Казахстане продолжает делает выбор в пользу поездов - за 4 месяца 2017 года жд-транспортом было перевезено 6,7 миллиона человек против 1,9 миллиона в самолетах.

В 2017 году доходы железнодорожных перевозчиков показывают восстановление до уровней 2014 года, перед волной двукратной девальвации нацвалюты. За четыре месяца железнодорожники заработали порядка 233,4 миллиарда тенге, или на 16,7 миллиарда тенге больше, чем годом ранее. На протяжении предыдущих трех лет доходы в отрасли сокращались, особенно глубокое падение было зафиксировано в начале 2015 года. В то время как доходы авиаперевозчиков увеличились на 11 миллиардов тенге по сравнению с январем-апрелем 2016 года.

Рост доходов железнодорожников обусловлен увеличением активности в грузоперевозках. За январь-апрель 2017 года совокупно предприятия отрасли перевезли 115 миллиардов тонн груза, что на 14% больше уровня годом ранее. На этом фоне доходы, вырученные от грузоперевозок, увеличились на 8% и составили 207 миллиардов тенге.

Крупнейшим игроком на рынке железнодорожных перевозок является национальная компания КТЖ. Согласно стратегии развития, к 2025 году КТЖ должно стать интегрированной транспортно- логистической компанией, в число задач которой, помимо роста акционерной стоимости, входит реализация государственной стратегии по организации транзитных транспортно-логистических услуг. Также в рамках развития транзитного потенциала КТЖ намерен увеличить транзитные перевозки через Казахстан к 2020 году в 2 раза, а к 2050 году - в 10 раз.

Показатель EVA компании (разница между прибылью компании и стоимостью используемого ею капитала - ред.) должен достичь 359 миллиардов тенге к 2020 году.