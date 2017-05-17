Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей

17 мая 2017, 14:58 Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТС при ПКР выявлены факты нарушения таможенного законодательства при ввозе на территорию Кыргызской Республики транспортного средства марки "ВОЛЬВО - FH 13.460", прибывшего из дальнего зарубежья. Получателями являются граждане КР. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

Кроме этого, как отметили в ведомстве, при проведении предварительной проверки документов, представленных при таможенном оформлении товаров из третьих стран, прибывших в адрес ОсОО "Т", выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей при занижении стоимости товаров на общую сумму 85 996.76 долларов.

Общая сумма причитающихся таможенных платежей (ущерба) составляет 2 541 148.58 сомов.

Все собранные материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и передачи по подследственности в ГСБЭП в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.