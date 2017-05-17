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Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426493-ru.html

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Таможенники выявили факт неуплаты пошлин на 2,5 млн сомов при ввозе товара из-за границы

17 мая 2017, 14:58       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТС при ПКР выявлены факты нарушения таможенного законодательства при ввозе на территорию Кыргызской Республики транспортного средства марки "ВОЛЬВО - FH 13.460", прибывшего из дальнего зарубежья. Получателями являются граждане КР. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.
Кроме этого, как отметили в ведомстве, при проведении предварительной проверки документов, представленных при таможенном оформлении товаров из третьих стран, прибывших в адрес ОсОО "Т", выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей при занижении стоимости товаров на общую сумму 85 996.76 долларов.
Общая сумма причитающихся таможенных платежей (ущерба) составляет 2 541 148.58 сомов.
Все собранные материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и передачи по подследственности в ГСБЭП в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

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