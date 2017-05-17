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Кыргызстанец задержан таджикской таможней - попался со Священным Кораном

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhiksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426492-ru.html

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17 мая 2017, 15:10       Комментарии

Бишкек, 17 мая /Кабар/. Уроженец Баткенской области был задержан сотрудниками Таможенной службы Таджикистана при попытке вывоза древнего экземпляра священного Корана.
Как сообщает агентство "Азия плюс" со ссылкой на пресс-службу Таджикской таможни, Священный Коран, которому по оценке экспертов более 300 лет, был спрятан в специально обрадованном тайнике автомашины "Тойота - Эстима", которая следовала из Согда в Баткен. Управлял транспортом задержанный. Однако пресс-служба не сообщила ни его имя, ни фамилию, указав лишь, что ему 27 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 289 (контрабанда).
Согласно таджикским законам кыргызстанцу грозит штраф за попытку вывоза артефакта в крупном размере.

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