ГКНБ: Из-за того, что О.Текебаев и его адвокат затягивали с ознакомлением с делом, был установлен срок до 13 мая

17 мая 2017, 14:50 Комментарии

Госкомитет национальной безопасности ответил на жалобу адвоката Омурбека Текебаева о нарушении следственной группа ГКНБ при передаче материалов дела в Генеральную прокуратуру.

Как говорится в сообщении ГКНБ, 25 апреля следствие по делу было окончено, материалы уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства были представлены обвиняемым Омурбеку Текебаеву и Дуйшонкулу Чотонову, а также их защитникам для ознакомления и снятия необходимых копий.

"Однако в виду явного затягивания О.Текебаевым, Д.Чотоновым и их защитниками ознакомления с материалами уголовного дела, орган следствия установил ограниченный срок ознакомления до 13 мая 2017 года, после чего обвиняемым вручены копии всех материалов уголовного дела", - говорится в сообщении.

16 мая 2017 года по результатам проведенного расследования уголовное дело по обвинению О.Текебаева и Д.Чотонова в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса, было направлено в Генпрокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.