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ГКНБ: Из-за того, что О.Текебаев и его адвокат затягивали с ознакомлением с делом, был установлен срок до 13 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426491-ru.html

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17 мая 2017, 14:50       Комментарии

Госкомитет национальной безопасности ответил на жалобу адвоката Омурбека Текебаева о нарушении следственной группа ГКНБ при передаче материалов дела в Генеральную прокуратуру.
Как говорится в сообщении ГКНБ, 25 апреля следствие по делу было окончено, материалы уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства были представлены обвиняемым Омурбеку Текебаеву и Дуйшонкулу Чотонову, а также их защитникам для ознакомления и снятия необходимых копий.
"Однако в виду явного затягивания О.Текебаевым, Д.Чотоновым и их защитниками ознакомления с материалами уголовного дела, орган следствия установил ограниченный срок ознакомления до 13 мая 2017 года, после чего обвиняемым вручены копии всех материалов уголовного дела", - говорится в сообщении.
16 мая 2017 года по результатам проведенного расследования уголовное дело по обвинению О.Текебаева и Д.Чотонова в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) Уголовного кодекса, было направлено в Генпрокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.

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