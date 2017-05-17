Депутаты спорят, как сохранить гендерный баланс в парламенте

17 мая 2017, 14:58 Комментарии

Депутаты на заседании 17 мая спорят, как сохранить гендерный баланс в парламенте.

На заседании во втором чтении рассматривается законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов ЖК. Проектом предлагает ввести норму, согласно которой место выбывшего депутата занимает новый депутат того же пола.

Депутат Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт") поинтересовался, как будет осуществлена данная норма.

"Безусловно, мы должны обеспечить гендерный баланс в парламенте. Но у нас жесткие списки. Если человек, находящийся в списке, не пройдет по своей очереди, то будут ущемлены его права", - сказал он.

В ответ депутат Аида Салянова ("Ата Мекен") сообщила, что за этим предложением стоят многие депутаты. "Место выбывшей женщины-депутата должна занять женщина. Из-за того, что этот принцип не соблюдается, у нас в двух фракциях ЖК сегодня нет ни одной женщины", - сказала она.

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) высказал мнение, что именно эта норма может привести к тому, что в парламенте не будет ни одной женщины.

"Да, возможно, намерения благие, но если эта поправка вступит в силу, то в ЖК вообще не будет женщин. Если уйдет мужчина-депутат, то на его место придет мужчина, даже если по очереди должна была пройти женщина. Наоборот будет ущемление", - сказал он.

На случай принятия данной нормы депутат предложил сделать уточнение, что она вступает в силу с 2020 года.