В ЖК открещиваются от предложения, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина

17 мая 2017, 15:07 Комментарии

В Жогорку Кенеше ряд депутатов открещиваются от предложения, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина.

Во время рассмотрения поправок в закон о выборах президента и депутатов ЖК депутат Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт") спросил, как будет работать норма о том, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина. Он уточнил, что вопрос задан докладчику.

Депутаты Торобай Зулпукаров (СДПК) и Дастан Бекешев (СДПК), которые ранее отвечали на вопросы, заявили, что не вносили этого предложения.

"Это предложение депутата Айнуру Алтыбаевой", - заявил Т.Зулпукаров.

"Я не вносил этого предложения. Это предложение Айнуру Алтыбаевой. Я сам записался на вопросы именно по этому пункту", - сказал Д.Бекешев.

А.Алтыбаевой на тот момент в зале не было.

Слово попросила депутат Аида Салянова ("Ата Мекен"), которая сообщила, что за этим предложением стоит много депутатов. "Только так мы можем сохранить гендерный баланс в ЖК. Если технически есть какие-то проблемы, то давайте их исправим. Но посыл правильный", - сказала она.

Через некоторое время слово попросила Айнуру Алтыбаева. "Указом президента была создана рабочая группа. Туда входили представители всех фракций. Законопроект был рассмотрен ими. Это предложение рабочей группы. Законопроект получил поддержку в первом чтении. Я хотела внести такое предложение в режиме второго чтения, однако, потом отозвала его, чтобы вынести его как отдельный законопроект", - сообщила она.