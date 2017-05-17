Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанец задержан таджикской таможней - попался со Священным КораномКыргызстанец задержан таджикской таможней - попался со Священным КораномKazinform: Жители Казахстана стали чаще летать самолетамиKazinform: Жители Казахстана стали чаще летать самолетами

В ЖК открещиваются от предложения, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426489-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане наблюдается усиление радикализации среди женщин, - председатель фонда "Ыйман"

Сбил насмерть женщину и скрылся — ДТП под Бишкеком

"Акчабар": Открытая в России финансистом из КР микрокредитная компания выдала займов на 450 мл

В ГТС опровергли информацию, что якобы их сотрудница избила женщину

ГТС отрицает, что женщина, избившая другую, является их сотрудницей

17 мая 2017, 15:07       Комментарии

В Жогорку Кенеше ряд депутатов открещиваются от предложения, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина.
Во время рассмотрения поправок в закон о выборах президента и депутатов ЖК депутат Талант Мамытов ("Республика - Ата-Журт") спросил, как будет работать норма о том, что место выбывшей женщины-депутата займет женщина. Он уточнил, что вопрос задан докладчику.
Депутаты Торобай Зулпукаров (СДПК) и Дастан Бекешев (СДПК), которые ранее отвечали на вопросы, заявили, что не вносили этого предложения.
"Это предложение депутата Айнуру Алтыбаевой", - заявил Т.Зулпукаров.
"Я не вносил этого предложения. Это предложение Айнуру Алтыбаевой. Я сам записался на вопросы именно по этому пункту", - сказал Д.Бекешев.
А.Алтыбаевой на тот момент в зале не было.
Слово попросила депутат Аида Салянова ("Ата Мекен"), которая сообщила, что за этим предложением стоит много депутатов. "Только так мы можем сохранить гендерный баланс в ЖК. Если технически есть какие-то проблемы, то давайте их исправим. Но посыл правильный", - сказала она.
Через некоторое время слово попросила Айнуру Алтыбаева. "Указом президента была создана рабочая группа. Туда входили представители всех фракций. Законопроект был рассмотрен ими. Это предложение рабочей группы. Законопроект получил поддержку в первом чтении. Я хотела внести такое предложение в режиме второго чтения, однако, потом отозвала его, чтобы вынести его как отдельный законопроект", - сообщила она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум