Норма об увеличении избирательного порога с 7% до 9% может вступить в силу с 2020 года

17 мая 2017, 15:12 Комментарии

Норма об увеличении республиканского избирательного порога с 7% до 9% может вступить в силу с 2020 года. Об этом стало известно 17 мая на заседании Жогорку Кенеша. Парламент во втором чтении рассматривает поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК. Депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") внес предложение об увеличении республиканского избирательного порога с 7% до 9%.

Во время обсуждения депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") выразил мнение, что при принятии законопроекта нужно отсрочить введение данной нормы. "Нужно прописать, что норма вступает в силу с 1 января 2020 года", - сказал он.

Инициаторы законопроекта согласились с таким предложением.