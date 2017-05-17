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Кыргызстанец задержан таджикской таможней - попался со Священным КораномКыргызстанец задержан таджикской таможней - попался со Священным Кораном

Норма об увеличении избирательного порога с 7% до 9% может вступить в силу с 2020 года

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426488-ru.html

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17 мая 2017, 15:12       Комментарии

Норма об увеличении республиканского избирательного порога с 7% до 9% может вступить в силу с 2020 года. Об этом стало известно 17 мая на заседании Жогорку Кенеша. Парламент во втором чтении рассматривает поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК. Депутат Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") внес предложение об увеличении республиканского избирательного порога с 7% до 9%.
Во время обсуждения депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс") выразил мнение, что при принятии законопроекта нужно отсрочить введение данной нормы. "Нужно прописать, что норма вступает в силу с 1 января 2020 года", - сказал он.
Инициаторы законопроекта согласились с таким предложением.

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