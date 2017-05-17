Только 8 из 63 брошенных кыргызстанцами детей в России признаны на родине

17 мая 2017, 14:39 Комментарии

С 2011 года в России кыргызстанцами брошены 63 ребенка в родильных отделениях, из них только 8 были признаны семьями. Об этом на пресс-конференции заявила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

"Больше всего мы привозим детей из Москвы и Московской области. После возвращения мы должны поставить в известность родственников, но это очень корректная работа. Нужно объяснить что их дочка родила и оставила ребенка в Российской Федерации. Если семья считает нужным оставить внука, они могут оставить, но в большинстве случаев пишут отказ и не верят что это их внук, что их дочь могла родить и оставить ребенка", — сказала Джумабаева.

Также она отметила, что из числа этих 63 брошенных детей, 11 определены в интернаты, 37 отдали на усыновление, 6 находятся под опекой.

"Большинство женщин которые оставили детей не состояли на медицинском учете и не проходили обследования, это говорит что беременность была нежеланной. Также все родившие являются незамужними", — добавила она.