ЦИК: Наша система устойчива к хакерским атакам

17 мая 2017, 14:59 Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента". Одним из основных изменений в закон является изменения касающиеся даты проведения президентских выборов.

В ходе обсуждений депутат Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") задался вопросом, насколько устойчива система ЦИК к хакерским атакам.

В свою очередь, заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что система ЦИК защищена в 3 этапа.

"Первый этап — информация с автоматически считывающих урн поступает к нам по отдельному каналу. Второй этап – информация защищена и до того, как она появится на сайте. Третий этап – каждый отдельный блок и этап под ответственностью отдельного ответственного сотрудника. Мы проводили искусственные хакерские атаки, которые показали, что наша система устойчива к ним", — сказал Бекматов.