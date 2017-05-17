Доллар США: 67.7353 (-0.0347) 
Евро: 74.8204 (+0.6461) 
Золото: 39.68 $/гр (+0.09) 
Серебро: 0.54 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Kazinform: Жители Казахстана стали чаще летать самолетамиKazinform: Жители Казахстана стали чаще летать самолетамиТаможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежейТаможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей

ЦИК: Наша система устойчива к хакерским атакам

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tsik-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426486-ru.html

Похожие новости

ЦИК: Система и база данных защищены на должном уровне

ЦИК: Наша система надежно защищена от хакерских атак

Саранча атакует поля Чуйской области — власти отреагировали

ГНС рассматривает возможность послабления для операторов платежных систем

В ходе операции "Антигеймер" Финразведка выявила "системного администратора", отвечающего за обмен информацией между террористами и экстремистами разных стран

17 мая 2017, 14:59       Комментарии

Парламент в ходе заседания обсуждает законопроект "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента". Одним из основных изменений в закон является изменения касающиеся даты проведения президентских выборов.
В ходе обсуждений депутат Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") задался вопросом, насколько устойчива система ЦИК к хакерским атакам.
В свою очередь, заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что система ЦИК защищена в 3 этапа.
"Первый этап — информация с автоматически считывающих урн поступает к нам по отдельному каналу. Второй этап – информация защищена и до того, как она появится на сайте. Третий этап – каждый отдельный блок и этап под ответственностью отдельного ответственного сотрудника. Мы проводили искусственные хакерские атаки, которые показали, что наша система устойчива к ним", — сказал Бекматов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум