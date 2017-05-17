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В Мексике журналисты вышли на акцию протеста после убийства коллеги

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359983_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426485-ru.html

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17 мая 2017, 14:31       Комментарии

"Они убивают нас – мы не будем молчать!", – под таким лозунгом во вторник прошла акция протеста мексиканских журналистов и их сторонников перед министерством внутренних дел в Мехико, передает Евроньюс.
Потрясенные убийством своего коллеги, Хавьера Вальдеса, митингующие требовали наказать виновных и защитить журналистское сообщество.
Марта Дюран, журналист:
"Убийство журналиста, оставшееся безнаказанным, дает зеленый свет преступникам. Ведь для них нет никаких последствий".
#Journalsits in #Mexico #protest killing of colleague #JavierValdez who reported on #drugcartels #News | https://t.co/0ndn7GJ4bt pic.twitter.com/x5ZVTy27FF
- Eduardo Barraza (@infusethenews) 16 мая 2017 г.
Теморис Греко, журналист:
"Дело не в том, что журналисты - какие-то особенные люди. Мы - такие же, как и все граждане. Но общество закрывает на все глаза и уши".
Прославленный мексиканский журналист и писатель, Хавьер Вальдес Карденас был убит в понедельник в городе Кульякан, рядом со своим рабочим офисом. Нападавшие обстреляли его машину и скрылись.
Следователи считают, что убийство связано непосредственно с профессиональной деятельностью Вальдеса. 50-летний журналист, лауреат международной премии Press Freedom Award 2011 года, получил известность благодаря многочисленным публикациям о деятельности наркомафии, банд организованной преступности в родном городе и по всей стране.
Mexicans stage "Day Without Journalism" to #protest deadly attacks on the news media#Mexico #murder #journalisthttps://t.co/d1Im3zNaYW pic.twitter.com/tbnE1irA7C
- World News Network (@worldnewsdotcom) 17 мая 2017 г.
Мексика считается одной из самых опасных в мире стран для ведения журналистской деятельности.
Согласно данным правозащитников, начиная с 2000 года, в стране были убиты более 120 журналистов.

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