В Мексике журналисты вышли на акцию протеста после убийства коллеги

"Они убивают нас – мы не будем молчать!", – под таким лозунгом во вторник прошла акция протеста мексиканских журналистов и их сторонников перед министерством внутренних дел в Мехико, передает Евроньюс.

Потрясенные убийством своего коллеги, Хавьера Вальдеса, митингующие требовали наказать виновных и защитить журналистское сообщество.

Марта Дюран, журналист:

"Убийство журналиста, оставшееся безнаказанным, дает зеленый свет преступникам. Ведь для них нет никаких последствий".

#Journalsits in #Mexico #protest killing of colleague #JavierValdez who reported on #drugcartels #News | https://t.co/0ndn7GJ4bt pic.twitter.com/x5ZVTy27FF

- Eduardo Barraza (@infusethenews) 16 мая 2017 г.

Теморис Греко, журналист:

"Дело не в том, что журналисты - какие-то особенные люди. Мы - такие же, как и все граждане. Но общество закрывает на все глаза и уши".

Прославленный мексиканский журналист и писатель, Хавьер Вальдес Карденас был убит в понедельник в городе Кульякан, рядом со своим рабочим офисом. Нападавшие обстреляли его машину и скрылись.

Следователи считают, что убийство связано непосредственно с профессиональной деятельностью Вальдеса. 50-летний журналист, лауреат международной премии Press Freedom Award 2011 года, получил известность благодаря многочисленным публикациям о деятельности наркомафии, банд организованной преступности в родном городе и по всей стране.

Mexicans stage "Day Without Journalism" to #protest deadly attacks on the news media#Mexico #murder #journalisthttps://t.co/d1Im3zNaYW pic.twitter.com/tbnE1irA7C

- World News Network (@worldnewsdotcom) 17 мая 2017 г.

Мексика считается одной из самых опасных в мире стран для ведения журналистской деятельности.

Согласно данным правозащитников, начиная с 2000 года, в стране были убиты более 120 журналистов.